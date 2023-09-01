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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيًا خلال مداهمة في الضفة الغربية

القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 225 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي.

قتل الجيش الإسرائيلي الجمعة فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في استمرار للعنف والتوتر القائم منذ أشهر.

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وأعلنت الوزارة في بيان عن "استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا" شمال الضفة الغربية المحتلة.

ورأى مصور لفرانس برس دخانًا أسود يتصاعد من مبنى خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي.

تصاعد العنف

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، تفقد سكان فلسطينيون آثار الرصاص وفجوة في جدران أحد المنازل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين مسلحين وجنوده، مشيرًا إلى "تحديد إصابة أحد المسلحين".

AP Photo
القوات الإسرائيلية في الضفة الغربيةAP Photo

وبحسب البيان فإن القوات الإسرائيلية "استخدمت أيضًا صواريخ محمولة على الكتف وقنابل يدوية ضد مبنى وتم العثور على عبوات ناسفة وأسلحة أخرى في المبنى".

والخميس، قتل جندي إسرائيلي دهسًا في هجوم نفذه فلسطيني كان يقود شاحنة عند حاجز عسكري بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، قبل أن يُقتل بدوره.

ومساء الأربعاء، قَتَل شرطي إسرائيلي فتى فلسطينيًا يبلغ الرابعة عشرة بعد أن جَرَح بسكين مدنيًا في القدس على تخوم شطري المدينة.

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 225 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية من الجانبين.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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