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مقتل إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية

قوات إسرائيلية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
قوات إسرائيلية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة Copyright Majdi Mohammed/AP
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توفي إسرائيليان متأثرين بجروحهما يوم السبت في أعقاب إطلاق نار على مغسلة للسيارات في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من بلدة حوارة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن خدمات الطوارئ الإسرائيلية حاولت علاج رجل يبلغ من العمر 60 عاماً ورجل يبلغ من العمر 30 عاماً ولكنهما توفيا لاحقاً متأثرين بجروحهما. 

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ولم تكشف السلطات الإسرائيلية عن هوية القتيلين. 

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الأمر مرجّحاً أن يكون القتيلان تعرّضا لهجوم بأسلحة رشاشة، وموضحاً أن المهاجمين فرّوا إلى جهة مجهولة. 

وأصبحت حوارة وهي بلدة فلسطينية تقع شمال الضفة الغربية المحتلة، أضرم فيها المستوطنون النار وقاموا فيها بأعمال شغب واسعة، في شباط/فبراير من المواقع الساخنة في الأشهر الأخيرة.

وتوازياً مع ذلك، توفي شاب فلسطيني السبت متأثراً بإصابته قبل أيام برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيّم بلاطة في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء ومسؤول صحّي.

وقالت وفا إنّ محمد أبو عصب [19 عاماً] أصيب "بجروح خطيرة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة الأربعاء الماضي" وتوفي السبت متأثراً بجروحه.

وأشارت الوكالة إلى أن الشاب أُصيب خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعدما تسلّلت قوة "مستعربين" إلى المخيّم وحاصرت منزلاً.

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