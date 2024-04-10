مقتل 4 عمال في انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية في إيطاليا

بقلم: يورونيوز

وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إنها تتابع الأخبار "المروعة" وأعربت عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

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لقي أربعة عمال على الأقل مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون في انفجار وقع في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بشمال إيطاليا يوم الثلاثاء، وفقًا لما قاله رئيس إدارة الإطفاء الإقليمية. ولا يزال أربعة أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وأدى انفجار كبير وقع في محطة بيرجي التابعة لشركة إينيل للطاقة في جنوب بولونيا، خلال أعمال صيانة للنظام الكهربائي، إلى انهيار جزء من المبنى الذي يتألف من تسعة طوابق تحت سطح الأرض.

هذا وأسفر عن نشوب حريق، وتسبب في فيضانات على عمق يصل إلى 60 مترًا (200 قدم)، وفقًا لما قاله فرانشيسكو نوتارو، رئيس إدارة الإطفاء الإقليمية.

وأوضح نوتارو، أن "الانفجار الضخم وقع في توربين، وتسبب في نشوب حريق وانهيار أنبوب، مما أدى إلى تسرب المياه وغمر الأرضية في الطابق التاسع تحت الأرض".

وشارك الغواصون في عملية البحث التي استمرت طيلة الليل وتمت بحذر شديد خوفًا من حدوث انهيار إضافي.

وقال المحافظ أتيليو فيسكونتي، إن هناك أربعة أشخاص في عداد المفقودين في الطابق التاسع، وسيتم العثور عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة بمساعدة فريق من الغواصين.

وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إنها تتابع الأخبار "المروعة" وأعربت عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

تم إنشاء بحيرة سوفيانا الصناعية بإنشاء سد خلال الفترة من 1928 إلى 1932، وتقع في حديقة إقليمية على ارتفاع 500 متر (1640 قدمًا) على بعد حوالي 70 كيلومترًا (40 ميلاً) جنوب غرب بولونيا.

وأكدت شركة إينيل جرين باور في بيان صحفي، أن السد لم يتعرض لأي أضرار.

وتوجه الرئيس التنفيذي سلفاتوري بيرنابي إلى الموقع لمتابعة آخر التطورات. وأعربت الشركة عن تعازيها للضحايا وأسرهم.