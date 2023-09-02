كأس العالم لكرة السلة.. تأهل لبنان ومصر إلى ملحق أولمبياد باريس

بقلم: يورونيوز

حقّق لبنان فوزه الثاني في كأس العالم بعدما سبق أن هزم ساحل العاج، فاحتل ثاني أفضل مركز آسيوي خلف اليابان في الترتيب النهائي.

تأهل المنتخبان اللبناني والمصري إلى الملحق المؤهل لمسابقة كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، عقب فوز الأول على إيران 81-73، ورغم خسارة الثاني أمام نيوزيلندا 86-88 في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 في المونديال المقام في الفلبين وإندونيسيا واليابان.

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وفشل المنتخب الأردني في الخروج بفوز واحد من النهائيات إثر خسارته أمام المكسيك 80-93.

فوز لبنان

وفي جاكرتا، لم يخرج منتخب لبنان خالي الوفاض من كأس العالم وتمكن من التأهل إلى ملحق الألعاب الأولمبية الذي سيقام العام المقبل، بعدما انتزعت اليابان بطاقة التأهل المباشرة عن قارة آسيا بفوزها الثالث في المونديال على الرأس الأخضر 80-71.

وحقّق لبنان فوزه الثاني في كأس العالم بعدما سبق أن هزم ساحل العاج، فاحتل ثاني أفضل مركز آسيوي خلف اليابان في الترتيب النهائي.

وكان علي حيدر أفضل مسجّل لمنتخب الأرز بـ20 نقطة مع 4 متابعات وأضاف وائل عرقجي 19 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة وسيرجيو الدرويش 11 نقطة.

كان لبنان قد فاز على ساحل العاج BAY ISMOYO/AFP or licensors

ومن جانب إيران التي خرجت من دون أي فوز في البطولة، فسجّل لها الشاب محمد أميني (18 عامًا) 22 نقطة.

ومن ناحية أخرى في مانيلا، لم ينجح المنتخب الاردني في الخروج بفوز واحد بسقوطه أمام المكسيك 93-80، فتلقى خسارته الخامسة من خمس مباريات.

وكان غابريال خيرون أفضل مسجّل للمكسيك بـ21 نقطة، وأضاف بول ستول 17 نقطة، وأحرز للمنتخب الأردني نجمه الأميركي الأصل رونداي جيفرسون 26 نقطة مع ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، أحمد الدويري 15 نقطة مع 9 متابعات.

جنوب السودان واليابان إلى الأولمبياد

وضمن منتخب جنوب السودان مشاركة تاريخية في الألعاب الأولمبية بحسمه البطاقة الإفريقية المؤهلة مباشرة بفوزه الكبير على أنغولا 101-78 في مانيلا.

وكان منتخب جنوب السودان يتنافس مع نظيره المصري على البطاقة الإفريقية، وبتحقيقه فوزه الثاني في المجموعة الثالثة عشرة والثالث في المونديال، كان أفضل منتخبات القارة السمراء أمام مصر التي خسرت أمام نيوزيلندا في المجموعة الرابعة عشرة 86-88.

وسيطر منتخب جنوب السودان الذي يخوض أيضًا غمار المونديال لأول مرة، تمامًا على مباراته مع أنغولا منذ الربع الأول الذي أنهاه متقدمًا 30-16، في طريقه لحسم اللقاء بفارق 23 نقطة بفضل تألق كارليك جونز بشكل خاص، إذ سجل 26 نقطة مع 7 متابعات و15 تمريرة حاسمة، فيما ساهم ماريال شايوك بـ18 نقطة ونونوي أوموت بـ17.

تأهلت مصر للملحق رغم الخسارة TED ALJIBE/AFP or licensors

وضمنت مصر أن تكون ثاني أفضل منتخب إفريقي وبالتالي المشاركة في الملحق العام المؤهل للأولمبياد، بعد خسارة ساحل العاج أمام فرنسا 77-87 والرأس الأخضر أمام اليابان المضيفة 80-71، ما سمح للأخيرة برفع رصيدها إلى 8 نقاط من ثلاثة انتصارات في خمس مباريات، حاسمة بذلك بطاقة آسيا الوحيدة المؤهلة مباشرة الى باريس 2024.

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وتغادر مصر النهائيات بانتصارين بالمجمل، أحدهما على الأردن 85-69 في مباراتها الأولى في هذه المجموعة، بعد خسارتها السبت أمام نيوزيلندا في لقاء مثير أقيم في مانيلا أيضًا، بدأه "الفراعنة" بانهاء الربع الأول لصالحهم 25-22 قبل أن يتراجع أداؤهم في الثاني الذي خسروه بفارق 15 نقطة 10-25.

وبعد لقاء تعادل خلاله الفريقان 9 مرات وتبادلا التقدم 10 مرات ووصل فيه الفارق لصالح نيوزيلندا حتى 14 نقطة فيما كان أكبر فارق لمصر 5 نقاط، خرج ممثل أوقيانيا بانتصاره الثاني من أصل 5 مباريات خاضها في النهائيات وذلك بفضل جهود أيزاياه ليافا وفين ديلايني بشكل خاص، إذ سجل كل منهما 27 نقطة.

والى جانب فرنسا المضيفة لأولمبياد الصيف المقبل، ضمن منتخب أستراليا أيضاً تأهله عن أوقيانيا، إلى جانب جنوب السودان واليابان.