شاهد: أجهزة الطوارئ الأوكرانية تُخلي المسنين من بيوتهم المدمرة في منطقة زابوريجيا

بقلم: يورونيوز

شاركت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقطع فيديو يظهر خدماتها وهي تساعد في إجلاء السكان المسنين من منازلهم المدمرة في بلدة أوريكيف في منطقة زابوريجيا يوم الإثنين.

وتقع أوريكيف في الجزء الجنوبي من أوكرانيا بالقرب من خط المواجهة، وتتعرض لقصف مستمر من القوات الروسية، لذلك يتدخل رجال الإنقاذ باستمرار لإزالة الأنقاض وتلبية احتياجات السكان المتضررين.

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وفي الأيام الأخيرة أعلن الجيش الأوكراني أنه يحقق "تقدماً نوعياً" في هجومه المضاد لاستعادة الأراضي في منطقة زابورجيا الجنوبية.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زار خط المواجهة بالقرب من باخموت في شرق أوكرانيا يوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان إن فولوديمير زيلينسكي زار الألوية التي تنفذ أعمالا هجومية في منطقة باخموت.