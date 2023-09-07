أول اختبار له في المملكة.. مانشيني يقود المنتخب السعودي في مباراة أمام كوستاريكا

بقلم: يورونيوز

أدرج المدرب الإيطالي ضمن القائمة أسماء جديدة أمثال نواف العقيدي وعلي هزازي وراغد النجار وفهد الرشيدي.

يخوض الإيطالي روبرتو مانشيني اختباره الأول منذ تعيينه مدرباً للمنتخب السعودي لكرة القدم عقب استقالته من تدريب "سكوادرا أتزورا" المتوج معه بطلاً لكأس أوروبا، في مواجهة كوستاريكا ودياً الجمعة على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنكليزية.

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وصدم مانشيني (58 عاماً) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموماً والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنكلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها "ويمبلي".

أثناء تقديم مانشيني في السعودية FAYEZ NURELDINE/AFP

وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحافية أن راتبه سيصل حتى 30 مليون يورو سنوياً.

وقال مانشيني مبرراً النقلة النوعية في مسيرته: "صنعت التاريخ في أوروبا والآن جئت لصناعة التاريخ في السعودية".

معسكر في نيوكاسل

ويقيم الأخضر حالياً معسكراً في نيوكاسل يستمر حتى 12 الشهر الحالي، سيخوض خلاله ودية ثانية أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل خلال النافذة الدولية.

ويستعد المنتخب السعودي لتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ونهائيات كأس آسيا المقرّرة في قطر بين 12 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير المقبلين.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة التي تضم عُمان وقرغيزستان وتايلاند.

واستدعى مانشيني 26 لاعباً للمعسكر الحالي معظمهم من العناصر التي شاركت في مونديال قطر العام الماضي، أبرزهم محمد العويس وعبد الإله العمري وعلي البليهي وسلطان الغنام وحسان تمبكتي وياسر الشهراني وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وعبد الله الخيبري وسالم الدوسري وفراس البريكان.

كما أدرج المدرب الإيطالي ضمن القائمة أسماء جديدة أمثال نواف العقيدي وعلي هزازي وراغد النجار وفهد الرشيدي.

والتقى المنتخبان السعودي والكوستاريكي أربع مرات طغى عليها جميعها الطابع الوديّ، حيث فاز "الأخضر" مرة وتعرض لثلاث هزائم.