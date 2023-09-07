لبناني "أباً عن جد".. لبنان يوافق على إعادة الجنسية لمهاجم بوليفي

بقلم: يورونيوز

صادق مجلس الوزراء اللبناني على قرار استعادة جنسية لاعب كرة القدم البيروفي ألكسندر سكّر، يوم الخميس، ليصبح مؤهلاً لتمثيل منتخب "رجال الأرز" في الفترة المقبلة.

وقال وزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس أنّه "طُرح الأمر مع وزير الداخلية بسام المولوي بعدما اجتمعنا به أنا ورئيس الاتحاد هاشم حيدر".

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وأضاف "عُرض اليوم الخميس في مجلس الوزراء وتمت الموافقة على إعادة الجنسية لسكر الى جانب نحو تسعين اسماً لديهم حكم قضائي باستعادة الجنسية وقيدهم في السجلات اللبنانية"، بحسب ما ورد في وكالة فرانس برس.

وتابع "سيصدر مرسوم في هذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة".

ويُعدّ سكّر (28 عاماً) من الأسماء الهجومية التي قد يعول عليها منتخب لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، فضلاً عن نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.

وخاض سكّر سابقاً مباراتين دوليّتين وديتين مع منتخب بيرو الأوّل، واستفاد من لوائح الإتحاد الدولي (فيفا) لتغيير الهوية الكروية واللعب مع منتخبٍ آخر.

وقال رئيس الإتحاد اللّبناني لكرة القدم هاشم حيدر إنّ ألكسندر سكّر هو لاعب لبناني "أباً عن جد"، وأضاف "المنتخب الوطني في حاجة ملحّة لجهوده لكونه يلعب في مركز حساس وهو المهاجم الصريح".

وتابع "نحن على تواصل معه منذ نحو عام ونصف العام، لكي يلتحق بالمنتخب اللبناني، وهو لاعب لبناني أصيل من بشرّي (شمال)، وتقدّم بأوراقه لاستعادة الجنسية اللبنانية وفقاً للقوانين المحلية المرعية الإجراء، وقد سلك ملفه كل الطرق القانونية وصولاً إلى دائرة استرداد الجنسية حتى بلغ الملف المرحلة الأخيرة وهي إصدار المرسوم".

حمل سكّر ألوان عدّة أندية بيروفية ووجد طريقه إلى أوروبا عام 2018، حين لعب مع نادي سيون السويسري على سبيل الإعارة فترة قصيرة.

ولألكسندر شقيق مهاجم يصغره بأربعة اعوام، ماتياس، لعب سابقاً مع منتخب بيرو الأولمبي.