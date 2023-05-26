قصف ليلي روسي جديد على كييف

أفادت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية عن 55 هجومًا جويًا روسيًا خلال اليوم الماضي، 36 منها بواسطة مسيرات مفخخة، وأربعة هجمات صاروخية.
قصفت القوات الروسية مجددًا كييف ليل الخميس الجمعة، على ما أفادت الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية مؤكدة اعتراض كل الصواريخ وتدميرها.
من جهة أخرى، وقع "انفجار" في روسيا ألحق أضرارًا بمبنى في مدينة كراسنودار القريبة من القرم بدون أن يسفر عن ضحايا، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي عن السلطات المحلية.
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا
أعلنت طوكيو الجمعة أنها فرضت عقوبات إضافية على روسيا، تماشيًا مع التزام دول مجموعة السبع خلال قمتها التي عقدت في هيروشيما (غرب اليابان) نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، إن اليابان ستفرض عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول 17 مواطنًا روسيًا و78 منظمة روسية، فضلًا عن حظر تصدير سلع وخدمات إلى 80 كيانًا روسيًا مرتبطًا بالمجمع الصناعي-العسكري في البلاد، بالإضافة إلى خدمات بناء وهندسة.
وتأتي هذه الإجراءات فيما شدّدت دول أخرى أعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة) عقوباتها على روسيا، بعد 15 شهرا من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ماتسونو إن اليابان "تدين" نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس وتدعو هذين البلدين إلى "وقف هذه الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر".
وبدأت موسكو نقل رؤوس حربية نووية إلى بيلاروس المجاورة للاتحاد الأوروبي ولأوكرانيا، على ما أكّد الخميس الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وذكّر ماتسونو بأنه "لا يمكن التسامح" مع التهديد النووي الروسي واستخدام هذه الأسلحة.
انفجار استهدف مبنى روسيًا في مدينة كراسنودار
وقع "انفجار" في روسيا ألحق أضرارا بمبنى في مدينة كراسنودار القريبة من القرم بدون أن يسفر عن ضحايا، بحسب ما نقلت وكالة ريا نوفوستي عن السلطات المحلية.
وأورد موقع "ريادوفكا" على تلغرام صورة مبنى يبدو طابقه الأعلى وسطحه متضررين ومتفحمين.
وقال رئيس بلدية كراسنودار يفغيني نوموف على تلغرام إن "سبب الحادث هو موضع تحقيق" مشيرًا إلى أن الانفجار ألحق أضرارًا بسطح مبنى مجاور أيضًا.
وشهدت روسيا في مطلع أيار/مايو سلسلة اعتداءات وعمليات تخريب ولا سيما خروج قطاري بضائع عن سكتهما وحريق في مستودع نفط جراء هجوم بواسطة طائرات مسيرة.
وشنت مجموعتان من المقاتلين الروس المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين هجومًا على منطقة بيلغورود الروسية انطلاقا من الأراضي الأوكرانية، في أخطر توغل منذ اندلاع الحرب.
قصف ليلي روسي جديد على كييف
قصفت القوات الروسية مجددًا كييف ليل الخميس الجمعة، على ما أفادت الإدارة المدنية والعسكرية للعاصمة الأوكرانية مؤكدة اعتراض كل الصواريخ وتدميرها.
وأعلنت الإدارة في حسابها على تلغرام "هجوم جوي جديد على كييف هو الثالث عشر على التوالي منذ بداية أيار/مايو، وكما في كل مرة خلال الليل".
وأوضحت أن قاذفات إستراتيجية من طراز تو-95 إم إس آتية من منطقة بحر قزوين ألقت صواريخ كروز، مضيفة: "بحسب معلومات أولية، رصدت كل الأهداف المعادية في مجال كييف الجوي ودمرتها".
وأفادت رئاسة الأركان الأوكرانية في إحاطتها الصباحية عن 55 هجومًا جويًا روسيا خلال اليوم الماضي، 36 منها بواسطة مسيرات مفخخة، وأربعة هجمات صاروخية.
وقالت: "ضرب صاروخ إس-300 حاجزًا في محيط كارليفكا في منطقة دونيتسك" محذرة من "خطر كبير بحصول فيضان في البلدات المجاورة".
وأكدت أنه تم اعتراض كل المقذوفات التي ألقيت خلال الغارات الجوية.
رئيس أركان الجيش الأميركي: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا
اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي الخميس أن روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا، مضيفا أنه من غير المرجح أيضا أن يتم دحر كلّ القوات الروسية في أي وقت قريب.
وقال ميلي للصحافيين في البنتاغون "لن تكسب روسيا عسكريا هذه الحرب".
روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق بحر البلطيق
افادت روسيا الخميس أنها نشرت طائرات مقاتلة لمنع قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من "انتهاك حدود الدولة" فوق بحر البلطيق، في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلتين من طراز إس يو-27 وإس يو-35، مضيفة أنها حددت "الهدفين الجويين وهما قاذفتان استراتيجيتان أميركيتان طراز بي-1بي، تابعتان لسلاح الجو الأميركي".
الاتحاد الأوروبي يحضّ الصين على دفع روسيا للانسحاب من أوكرانيا
حضّ الاتحاد الأوروبي الخميس الصين على دفع روسيا لوقف سفك الدماء في أوكرانيا والانسحاب منها، وذلك خلال زيارة يجريها إلى بروكسل الموفد الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي.
والتقى المسؤول الرفيع في جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا في بروكسل الموفد الصيني الخاص خلال جولة أوروبية يجريها.
وتلقى لي دعوات منسّقة من كييف وداعميها الأوروبيين تحضّ بكين على استخدام نفوذها لدى موسكو من أجل وضع حد للحرب وسحب قوات الغزو من أوكرانيا.
ويتوجّه الموفد الصيني إلى موسكو الجمعة.
لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بيلاروس
أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الخميس أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية الى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في آذار/مارس.
وقال لوكاشنكو ردا على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووي بدأ".
أوكرانيا: مستشفى ميداني يداوي جراح ضحايا معركة باخموتeuronewsعلى خط المواجهة مع القوات الروسية، نصب فريق طبي أوكراني مستشفى ميداني لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تم إجلاؤهم خلال معركة باخموت.
زيلينسكي: "لم نخسر بخموت"
نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خسارة باخموت فيما أكد جيشه أنه لا يزال يسيطر على جيب صغير في غرب المدينة مع شنه هجمات على الخطوط الروسية.
بالتالي فإن اوكرانيا تراهن على تقدم في محيط هذه المدينة على أمل التوصل إلى "تطويقها تكتيكيا".
وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار ان رجال فاغنر تركوا مواقعهم امام القوات الروسية "في محيط باخموت".
وقالت إن "وحدات فاغنر لا تزال في مدينة باخموت. جنودنا يسيطرون على حي في الضاحية الجنوبية الغربية" فيما لا تزال كييف تنفي خسارة هذه المدينة بالكامل.
وقالت ماليار الخميس إن "العدو (الروسي) يحاول وقف تقدمنا على خط الجبهة عبر نيران المدفعية. يقوم بتعزيز الخطوط مع وحدات إضافية".
أوكرانيا تريد تعزيز "شراكتها" مع إفريقيا وتعتزم عقد قمة مع دول القارة
أعلنت أوكرانيا الخميس رغبتها في تعزيز علاقاتها مع إفريقيا عبر فتح سفارات جديدة وتنظيم أول قمة مع دول القارة حيث يقوم وزير خارجيتها بجولة حاليا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بيان صدر في الذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي حل الاتحاد الإفريقي محلها، "لقد اعتمدنا مؤخرا إستراتيجيتنا الإفريقية الأولى وكثّفنا حوارنا السياسي مع العديد من دول القارة".
وأضاف كوليبا "هذا العام، سنفتح سفارات جديدة في أجزاء مختلفة من القارة ونعتزم تنظيم أول قمة أوكرانية-إفريقية"، داعيا القادة الأفارقة إلى "المشاركة في هذا الحدث الهام".
بدورها تسعى روسيا للحصول على الدعم خصوصا في إفريقيا حيث تحاول فرض نفسها بديلا من القوى الاستعمارية السابقة، الأوروبية خصوصا.
ومن المقرر أن تعقد قمة روسية-إفريقية، هي الثانية من نوعها، في الفترة من 26 إلى 29 تموز/يوليو في سان بطرسبرغ.
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