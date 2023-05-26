قصف ليلي روسي جديد على كييف

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اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت طوكيو الجمعة أنها فرضت عقوبات إضافية على روسيا، تماشيًا مع التزام دول مجموعة السبع خلال قمتها التي عقدت في هيروشيما (غرب اليابان) نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو، إن اليابان ستفرض عقوبات جديدة تشمل تجميد أصول 17 مواطنًا روسيًا و78 منظمة روسية، فضلًا عن حظر تصدير سلع وخدمات إلى 80 كيانًا روسيًا مرتبطًا بالمجمع الصناعي-العسكري في البلاد، بالإضافة إلى خدمات بناء وهندسة.

وتأتي هذه الإجراءات فيما شدّدت دول أخرى أعضاء في مجموعة السبع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة) عقوباتها على روسيا، بعد 15 شهرا من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ماتسونو إن اليابان "تدين" نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس وتدعو هذين البلدين إلى "وقف هذه الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر".

وبدأت موسكو نقل رؤوس حربية نووية إلى بيلاروس المجاورة للاتحاد الأوروبي ولأوكرانيا، على ما أكّد الخميس الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكّر ماتسونو بأنه "لا يمكن التسامح" مع التهديد النووي الروسي واستخدام هذه الأسلحة.