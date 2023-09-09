ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.
قتل ما لا يقل عن 632 شخصًا جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت متسببًا بأضرار جسيمة ومثيرًا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 632 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". أضافت "كما سجلت إصابة عشرات الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات".
تابعوا تطورات الزلزال الذي ضرب المغرب
ارتفاع حصيلة زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا
قتل 632 شخصاً وأصيب 329 بجروح في زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت متسببًا بأضرار جسيمة، على ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.
وجاء في بيان للوزارة السبت: "إلى حدود الساعة السابعة صباحًا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة". وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.
مصر تعلن تضامنها الكامل مع المغرب بعد الزلزال المدمر
أعربت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت عن تعازيها للمغرب بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، على تضامن مصر الكامل مع المغرب "في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيقة".
شولتس يقدم التعازي بعد الزلزال "المدمر" في المغرب
وجه المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر" الذي أدى إلى مقتل 296 شخصًا في المغرب.
وكتب شولتس المشارك في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عبر منصة "إكس": "الأنباء الصادرة من المغرب مروّعة. في هذه المرحلة الصعبة نتعاطف مع ضحايا هذا الزلزال المدمر وكل الأشخاص الذين طالتهم هذه الكارثة الطبيعية".
كاميرا مراقبة توثق مشاهد الهلع وانهيار أحد الأبنية في مراكش
وثقت كاميرات المراقبة ردة فعل المواطنين المغاربة، مساء الجمعة، لحظة وقوع الزلزال في مراكش ثالث أكبر مدينة بالمملكة المغربية.
وأظهرت المشاهد فرار المواطنين من منازلهم فور وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.
كما ظهر في المشهد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي انهيار إحدى المباني في أحد الأحياء بالمدينة المغربية. وفي حصيلة أولية للضحايا، أعلنت وزارة الداخلية المغربية مقتل 293 شخصًا على الأقل.
كاميرا تلتقط وترصد مشهداً لردة فعل المواطنين لحظة وقوع الزلزال المدمّر في مراكش بقوة 6,8 درجات | By Fr. Elie Khneisser - Daily weather PRO | Facebookكاميرا تلتقط وترصد مشهداً لردة فعل المواطنين لحظة وقوع الزلزال المدمّر في مراكش بقوة 6,8 درجات
مودي يبدي "حزنه" إثر الزلزال في المغرب
عبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي، السبت عن تعازيه لأقارب ضحايا زلزال أودى بحياة 296 شخصًا على الأقلّ في المغرب.
وكتب مودي على موقع إكس (تويتر سابقًا): "حزين جدًا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفًا: "في هذه الساعة المأسوية أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".
وزارة الداخلية المغربية تعلن حصيلة أولية لضحايا الزلزال
أفاد بلاغ رسمي لوزارة الداخلية المغربية، أنه سجلت هزة أرضية مساء الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بتوقيت المغرب، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز.
وفي حصيلة أولية إلى حدود الساعة الثانية صباحًا، أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق غير المأهولة، حيث أشارت وزارة الداخلية إلى أنّ السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية "تجندت بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار".
ودعت السلطات بهذه المناسبة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.