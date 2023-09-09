بقلم: يورونيوز

ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

قتل ما لا يقل عن 632 شخصًا جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت متسببًا بأضرار جسيمة ومثيرًا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية موقتة.

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وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 632 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". أضافت "كما سجلت إصابة عشرات الأشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات".

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