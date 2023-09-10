هل سيتم اعتقال بوتين في اجتماع مجموعة العشرين بالبرازيل عام 2024؟

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنّه لن يتمّ إلقاء القبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا توجّه لحضور قمة مجموعة العشرين المقبلة في ريو دي جانيرو عام 2024.

وخلال مقابلة بُثت مساء السبت على قناة "فيرستبسوت" (Firstpost) التلفزيونية الهندية، أكد لولا أن بوتين سيتلقّى دعوة لزيارة المدينة البرازيلية، على الرغم من مذكّرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس، والتي تتّهمه بارتكاب جرائم حرب، لترحيل أطفال أوكرانيين.

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وقال لولا على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت نهاية الأسبوع في نيودلهي "أستطيع أن أقول لكم إنني إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله".

وينفي الكرملين اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أنّ مذكّرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي "باطلة".

"القضايا الجيوسياسية" ألا تحدث انقسامات ضمن مجموعة العشرين

وأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بينما تسلّمت بلاده رئاسة مجموعة العشرين، أن على "القضايا الجيوسياسية" ألا تخرج نقاشات التكتل عن مسارها، في إشارة مبطنة إلى الخلافات الدبلوماسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال لولا في ختام قمة المجموعة السنوية في نيودلهي "لا يمكننا ترك القضايا الجيوسياسية تهيمن على جدول أعمال مباحثات مجموعة العشرين.. لا مصلحة لدينا في مجموعة عشرين منقسمة. نحتاج إلى السلام والتعاون بدلاً من النزاعات".

تسود انقسامات في أوساط قادة دول مجموعة العشرين على خلفية حرب أوكرانيا منذ الغزو الروسي العام الماضي فيما تغيّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة بأكملها.

وتجنّبا لأي إحراج دبلوماسي، ضغطت الهند المضيفة للقمة على أعضاء المجموعة للاتفاق على بيان مشترك خفف نبرة الإدانات للحرب.

وفي نهاية المطاف، نددت مجموعة العشرين باستخدام القوة لتحقيق مكاسب ميدانية لكنها تجنّبت انتقاد روسيا مباشرة.

وأفاد أميتاب كانت الذي يعد من أبرز منظمّي قمة الهند السبت بأن البرازيل كانت من بين البلدان التي ساعدت في التوصل إلى توافق على الفقرة المخصصة لأوكرانيا ضمن البيان.

والبرازيل من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للعام 1998، وهي المعاهدة الدولية التي أدّت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002، وبالتالي يتعيّن عليها نظرياً اعتقال الرئيس الروسي إذا دخل أراضيها.

ولن يحضر بوتين اجتماع نادي الاقتصادات المتقدمة والناشئة الكبرى في العالم في نهاية هذا الأسبوع، كما هو الحال في العام 2022 في بالي، ولكن يمثّله هناك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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وأشار الرئيس البرازيلي خلال المقابلة إلى أنّ اجتماعاً لزعماء مجموعة بريكس، وهي كتلة من الدول الناشئة بما في ذلك البرازيل وروسيا، سيعقد على الأراضي الروسية قبل الاجتماع المقبل لزعماء مجموعة العشرين.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قمة مجموعة العشرين في نيودلهي- 9 أيلول 2023 Evan Vucci/AP.

وقال لولا إنّ "الجميع سيتوجّه (إلى قمة بريكس)، لذا آمل أن يأتوا إلى قمة مجموعة العشرين في البرازيل. في البرازيل، سيشعرون بجو من السلام".

وأضاف "نحب أن نعتني بالناس. لذلك أعتقد أن بوتين يمكنه الذهاب بسهولة إلى البرازيل".