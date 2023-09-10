بقلم: يورونيوز

مقتل 30 شخصًا في قصف جوي نفذه الجيش السوداني جنوب الخرطوم

قتل 30 شخصا على الأقل جراء غارات جوية نفذها الجيش السوداني الأحد على جنوب الخرطوم، وفق مصادر محلية، في ارتفاع ملحوظ عن حصيلة أوردتها سابقا.

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وقالت "لجنة المقاومة" المحلية "ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سوق قورو بمنطقة مايو... جراء القصف الجوي الى 30 قتيلا، وما زالت الحالات تتوافد إلى مستشفى بشائر". وكانت اللجنة، وهي مجموعة شعبية تنشط في تقديم الدعم للسكان، أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات.