11:38

مدريد تعلن مقتل متطوعة إسبانية في مجال الإغاثة في أوكرانيا



أعلنت مدريد الأحد أن متطوعة في مجال الإغاثة الانسانية لقيت مصرعها في أوكرانيا بعدما أصيبت السيارة التي كانت على متنها بمقذوف.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين على هامش قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي إن "مقذوفا سقط على السيارة التي كانت تقل المواطنة الإسبانية. كانت هناك مع منظمة غير حكومية للمساعدة في الوضع الإنساني في أوكرانيا ولدينا تأكيد شفوي بشأن مقتلها".