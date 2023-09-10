أعلنت روسيا الأحد تدمير ثلاثة زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، اتّهمتهم موسكو بالتوّجه نحو القرم.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "في الجزء الغربي من البحر الأسود.. دمّر طيران القوات البحرية التابع لأسطول البحر الأسود زوارق ويلارد سي فورس العسكرية السريعة" وهي مراكب أميركية الصنع كانت تقل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية.
آخر أخبار الحرب الروسية في أوكرانيا
32 مسيّرة روسية تهاجم أوكرانيا وإسقاط 25 منها (كييف)
أعلن قادة عسكريون في كييف الأحد بأن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل، استهدف معظمها محيط العاصمة.
وأكّدوا أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى.
يأتي الهجوم الجوي في ظل تكثيف المسؤولين الأوكرانيين دعواتهم للغرب لزيادة الدعم لبلادهم ليكون بمقدورها التصدي للغزو الروسي.
وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش "هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية.. دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتّجاه منطقة كييف".
مدريد تعلن مقتل متطوعة إسبانية في مجال الإغاثة في أوكرانيا
أعلنت مدريد الأحد أن متطوعة في مجال الإغاثة الانسانية لقيت مصرعها في أوكرانيا بعدما أصيبت السيارة التي كانت على متنها بمقذوف.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين على هامش قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي إن "مقذوفا سقط على السيارة التي كانت تقل المواطنة الإسبانية. كانت هناك مع منظمة غير حكومية للمساعدة في الوضع الإنساني في أوكرانيا ولدينا تأكيد شفوي بشأن مقتلها".
أوكرانيا تعلن تحقيق تقدّم بأكثر من كيلومتر في الجنوب
أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها التي تشنّ هجوماً مضاداً صعباً لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا، حقّقت تقدماً متواضعاً على خط الجبهة الجنوبي.
وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي في تقريره اليومي، "نحن نمضي قدما! تقدمت قوات الدفاع في منطقة تافريا أكثر من كيلومتر واحد".
أوكرانيا تطالب الغرب بمزيد من الأسلحة الثقيلة
وطالب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بـ"مزيد من الأسلحة الثقيلة"، مضيفا "نحتاج إليها اليوم. نحتاج إليها الآن".
بدروه، أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن بطء إيصال الأسلحة الغربية يعرقل الهجوم المضاد ضد المواقع الروسية في شرق وجنوب البلاد.
وقدّر نائب رئيس الاستخبارات فاديم سكيبيتسكي السبت بأن لدى روسيا أكثر من 420 ألف جندي في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك القرم.
وأكد أن روسيا تطلق منذ شهر وبشكل نشط هجمات من القرم التي ضمّتها في 2014.