EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل. موسكو تدمر زوارق أوكرانية في البحر الأسود وتشن هجومًا مكثفًا بالمسيّرات على أوكرانيا

هجوم روسي سابق على مدينة كريفي ريه الأوكرانية
هجوم روسي سابق على مدينة كريفي ريه الأوكرانية Copyright AP/Ukrainian Emergency Service via AP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

أعلنت روسيا الأحد تدمير ثلاثة زوارق عسكرية سريعة كانت تقل جنودا أوكرانيين في البحر الأسود، اتّهمتهم موسكو بالتوّجه نحو القرم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام "في الجزء الغربي من البحر الأسود.. دمّر طيران القوات البحرية التابع لأسطول البحر الأسود زوارق ويلارد سي فورس العسكرية السريعة" وهي مراكب أميركية الصنع كانت تقل عناصر من القوات المسلحة الأوكرانية.

اعلان

آخر أخبار الحرب الروسية في أوكرانيا

09:27

32 مسيّرة روسية تهاجم أوكرانيا وإسقاط 25 منها (كييف)

أعلن قادة عسكريون في كييف الأحد بأن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل، استهدف معظمها محيط العاصمة.

وأكّدوا أن الدفاعات الجوية أسقطت 25 منها من دون تحديد مصير المسيّرات السبع الأخرى.

يأتي الهجوم الجوي في ظل تكثيف المسؤولين الأوكرانيين دعواتهم للغرب لزيادة الدعم لبلادهم ليكون بمقدورها التصدي للغزو الروسي.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش "هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية.. دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتّجاه منطقة كييف".

11:38

مدريد تعلن مقتل متطوعة إسبانية في مجال الإغاثة في أوكرانيا


أعلنت مدريد الأحد أن متطوعة في مجال الإغاثة الانسانية لقيت مصرعها في أوكرانيا بعدما أصيبت السيارة التي كانت على متنها بمقذوف.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحافيين على هامش قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي إن "مقذوفا سقط على السيارة التي كانت تقل المواطنة الإسبانية. كانت هناك مع منظمة غير حكومية للمساعدة في الوضع الإنساني في أوكرانيا ولدينا تأكيد شفوي بشأن مقتلها".

11:23

أوكرانيا تعلن تحقيق تقدّم بأكثر من كيلومتر في الجنوب


أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها التي تشنّ هجوماً مضاداً صعباً لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا، حقّقت تقدماً متواضعاً على خط الجبهة الجنوبي.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي في تقريره اليومي، "نحن نمضي قدما! تقدمت قوات الدفاع في منطقة تافريا أكثر من كيلومتر واحد".

09:29

أوكرانيا تطالب الغرب بمزيد من الأسلحة الثقيلة

وطالب وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم أوميروف من الدول الغربية تزويد بلاده بـ"مزيد من الأسلحة الثقيلة"، مضيفا "نحتاج إليها اليوم. نحتاج إليها الآن".

بدروه، أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن بطء إيصال الأسلحة الغربية يعرقل الهجوم المضاد ضد المواقع الروسية في شرق وجنوب البلاد.

وقدّر نائب رئيس الاستخبارات فاديم سكيبيتسكي السبت بأن لدى روسيا أكثر من 420 ألف جندي في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك القرم.

وأكد أن روسيا تطلق منذ شهر وبشكل نشط هجمات من القرم التي ضمّتها في 2014.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الجيش النيجيري يتهم فرنسا بتجهيز قوات لـ"التدخل" العسكري

الخلافات بين باريس وبرلين تطفو على الساحة الأوروبية في ظلّ تزايد التحديات الدولية

شاهد: هجوم صاروخي روسي على مسقط رأس زيلينسكي يوقع قتلى وجرحى

فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين موسكو كييف الحرب في أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية