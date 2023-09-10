بعد عقدٍ من القطيعة .. أول لقاء بين إردوغان والسيسي في قمة العشرين

بقلم: يورونيوز

وفق صور بثّتها قنوات التلفزيون التركية على الهواء مباشرة، التقى الرئيسان برفقة عدد من أعضاء وفديهما.

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وجهاً لوجه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، ليطوي صحفة عقد من القطيعة بين البلدين.

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وكانت العلاقات بين مصر وتركيا قد توترتا بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عام 2013، والذي كان ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين وحليفاً مقرباً من الرئيس التركي أردوغان.

وأعلنت مصر وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء بعد زهاء عشرة أعوام من تدهورها، في استكمال لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين في الأشهر الماضية. وأكدت وزارتا الخارجية في كل من البلدين في بيانين منفصلين، "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء".

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل قمة قادة مجموعة العشرين في بهارات ماندابام في نيودلهي- 9 سبتمبر 2023. LUDOVIC MARIN/AFP

وفي شباط/فبراير 2023، تواصل إردوغان والسيسي هاتفيا بُعيد زلزال مدمّر ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة عشرات الآلاف.