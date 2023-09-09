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مودي يفتتح قمة مجموعة العشرين بالإشارة إلى معاناة العالم من "أزمة الثقة"

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا يرحب بقادة دول مجموعة العشرين، في نيودلهي، الهند، 9 سبتمبر 2023.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا يرحب بقادة دول مجموعة العشرين، في نيودلهي، الهند، 9 سبتمبر 2023. Copyright Evan Vucci/AP..
بقلم:  يورونيوز
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أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في افتتاح قمة مجموعة العشرين السبت في نيودلهي أن العالم يعاني "أزمة ثقة".

وأضاف "العالم يعني أزمة ثقة هائلة. الحرب عمقت قلة الثقة هذه. وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".خلال القمة التي تستمر يومين بدءا من السبت والتي سيتغيّب عنها الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، ستناقش الكثير من القضايا الخلافية مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وإعادة هيكلة الديون، ما سيصعّب إصدار إعلان ختامي الأحد.

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ويأمل رئيس الوزراء الهندي، الذي يحتلّ وجهه اللوحات الإعلانية المرحّبة بوفود دول مجموعة العشرين في نيودلهي، في إظهار النفوذ الدبلوماسي المتنامي لبلاده وتسهيل الحوار بشأن أوكرانيا وتغيّر المناخ.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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