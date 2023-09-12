بقلم: يورونيوز

إيران تؤكد أنها تحتجز سويديًا "ارتكب جرائم" (متحدث)

أكدت إيران الثلاثاء توقيفها سويديا، هو دبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي، "ارتكب جرائم" خلال إقامته في البلاد، على ما أفاد المتحدث باسم القضاء.

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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي "تم الانتهاء من التحقيق وسيتم احالته إلى المحكمة المختصة في الأيام المقبلة"، في اشارة إلى الدبلوماسي البالغ من العمر 33 عاما والذي أوقف في نيسان/ابريل 2022 بمطار طهران، وذلك بعد أيام من إعلان السويد والاتحاد الأوروبي احتجازه في إيران منذ أكثر من 500 يوم.