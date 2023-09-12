بقلم: يورونيوز

شاهد: نقل المركبة الفضائية "سويوز MS-24" تحضيراً لإطلاقها من كازخستان

تم نقل المركبة الفضائية "سويوزMS-24" الروسية ومعزز الصواريخ "سويوز-2.1a" عبر القطار تمهيداً لإطلاقها من منصة الإطلاق في كازخستان.

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وقال سيرغي سافينكوف، نائب رئيس المهندسين بمركز روسكوزموس للاختبارات إنه "يتم الآن تثبيت الصاروخ الفضائي في نظام الإطلاق".

ومن المقرر أن ينطلق طاقم رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب ورائد الفضاء الأمريكي لورال أوهارا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة "سويوزMS-24" في 15 سبتمبر - أيلول.