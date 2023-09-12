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عاجل. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل قد يدفع بأكثر من 24 مليون شخص إلى حافة الجوع

شخص يقف أمام مساعدات من برنامج الغذاء العالمي في باكستان
شخص يقف أمام مساعدات من برنامج الغذاء العالمي في باكستان Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل قد يدفع بأكثر من 24 مليون شخص إلى حافة الجوع

قال برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء إنّ خفض التمويل أجبره على تقليص حصص الإعاشة بشكل كبير في العديد من العمليات، محذّراً من أنّ ملايين الأشخاص يواجهون خطر الوصول الى حافة المجاعة.

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وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنّها اضطرّت إلى إجراء تخفيضات في حصص الإعاشة، بحيث "يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، أي زيادة بنسبة 50 في المئة عن المستوى الحالي".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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