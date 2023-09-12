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فيديو: وزير الدفاع الإسرائيلي يتهم إيران ببناء مطار في لبنان لشن هجمات على بلاده

إحدى الصور التي عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي
إحدى الصور التي عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف وراء بناء مطار في جنوب لبنان قد يستخدم كقاعدة لشن هجمات عبر الحدود ضد إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في حديث خلال مؤتمر أمني دولي استضافته جامعة رايخمان في مدينة هرتسليا بإسرائيل إن إيران تقوم ببناء مدرج على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الشمالية لإسرائيل.

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وعرض غالانت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية قال إنها أظهرت الموقع، حيث يمكن رؤية العلم الإيراني وعلم جماعة حزب الله اللبنانية.

وخاضت إسرائيل وحزب الله، التي تسيطر على جزء كبير من جنوب لبنان، حربا في عام 2006 وحاولتا منذ ذلك الحين تجنب مواجهة كبيرة أخرى على طول الحدود بالرغم من تصاعد التوترات بين الحين والآخر.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء إنها تحققت من صور الأقمار الصناعية التي عرضا غالانت وهو ما اظهر بالفعل وجود المدرج.

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