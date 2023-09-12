الآباء يدفنون أبنائهم.. قصص مروعة ومشاهد قاتمة خلفها زلزال المغرب

بقلم: يورونيوز

يسير إبراهيم في قرية جبلية نائية، حاملا طفله الصغير الذي لم ينجو من الزلزال المدمر ببطانية حمراء.

ويصل ابراهيم إلى منطقة قاحلة في قرية إيمي نتالا الجبلية، حيث قام بعض رجال القرية بحفر قبر حيث تم دفن الطفل.

يضع الناس على القبور شواهد بدائية.

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وأودى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، و7.2 بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، وتركز في إقليم الحوز في محافظة مراكش وأودى بحياة أكثر من 2800 شخص. كما تسبب بتدمير قرى بأكملها.

وقال رجل لقناة سكاي نيوز البريطانية إنه قفز من النافذة لينجو من الزلزال. وأضاف: " كانت الدماء تتدفق من رأسي. حاولت مساعدة جيراني الذين كانوا يصرخون، حاولت الحفر بيدي العاريتين، لكنني لم أستطع. كان الأمر صعبا للغاية".

لا شيء يعلو هنا على صوت النحيب والبكاء، مع مواصلة العثور على جثث وسحبها من تحت الأنقاض.

ووصلت فرق انقاذ تتكون من جنود ومنظمات غير حكومية وفرق أرسلتها إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة للمساعدة في جهود الإنقاذ وتلبية الاحتياجات الفورية.

يقول أحد المسعفين، "نذرف الدموع عند إبلاغ الناس بالأخبار السية، لكن هذا ما نفعله. تدربنا على القيام بذلك، هم بحاجة ألينا ويجب أن نكون أقوياء."