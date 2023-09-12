زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2862 ومخاوف من هطول أمطار غزيرة

بقلم: يورونيوز

توقعت الأرصاد الجوية المغربية هطول أمطار غزيرة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء وحتى الساعة السادسة من مساء الخميس.

وحذرت مديرية الأرصاد من أمطار "عاصفية" تصل إلى 120 ملم، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 95 كلم في الساعة.

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وذكرت نشرة الأرصاد أن من بين المناطق التي يتوقع أن تهطل عليها الأمطار هي مراكش والحوز، وهي مناطق مركز الزلزال.

هذا الأمر أثار المخاوف من احتمال عرقلة جهود الإنقاذ.