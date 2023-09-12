EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2862 ومخاوف من هطول أمطار غزيرة

عمليات الإنقاذ تستمر..
عمليات الإنقاذ تستمر.. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

توقعت الأرصاد الجوية المغربية هطول أمطار غزيرة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء وحتى الساعة السادسة من مساء الخميس.

وحذرت مديرية الأرصاد من أمطار "عاصفية" تصل إلى 120 ملم، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 95 كلم في الساعة.

اعلان

وذكرت نشرة الأرصاد أن من بين المناطق التي يتوقع أن تهطل عليها الأمطار هي مراكش والحوز، وهي مناطق مركز الزلزال.

هذا الأمر أثار المخاوف من احتمال عرقلة جهود الإنقاذ.

07:38

وصول فريق فرنسي من المتطوعين إلى المغرب

وصل فريق من المتطوعين الفرنسيين إلى مطار المنارة بمراكش بعد ظهر الاثنين للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال.

يأتي الفريق من منظمة Fire غير الحكومية صاحبة الخبرة الواسعة في عمليات والإنقاذ والإسعاف، والتي شاركت في هذه الجهود بدول كثيرة حول العالم. وفي فبراير/شباط الماضي، عملوا في تركيا بعد أن أدى الزلزال إلى مقتل حوالي 50 ألف شخص.

كما ساعدت منظمة "النار" Fire غير الحكومية ضحايا الزلازل في نيبال وهايتي والإكوادور.

ويتكون الفريق، الذي بدأ الاستعداد فور وقوع الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي، من مسعفين متخصصين في إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

أفراد من فريق FIRE
07:11

وضع مأساوي

لا يزال الكثيرون من الناجين يقفون على أنقاض منازلهم التي دمرها الزلزال، يقول أحدهم: "الوضع صعب، هنا منذ عدة أيام إنقاذ أو انتشال جثث عائلتي."

07:03

تحديات كبيرة

قالت رئيسة فريق الإنقاذ الإسباني أنيكا كول "الصعوبة الكبيرة تكمن في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها كما هي الحال بالنسبة لهذا المكان، ويتم نقل الجرحى بالطائرة العمودية".

واضافت "من الصعب القول ما إذا كانت فرص العثور على ناجين تتضاءل لأنه على سبيل المثال، في تركيا (التي ضربها زلزال عنيف للغاية في شباط/فبراير) تمكننا من العثور على امرأة على قيد الحياة بعد ستة أيام ونصف يوم. دائما يكون هناك أمل".

وتابعت "من المهم أيضًا العثور على الجثث لأن العائلات يجب أن تعرف".

07:01

زلزال المغرب: لماذا لم تقبل الرباط المساعدات الفرنسية حتى الآن؟

euronewsقرر المغرب الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها كل من بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي خلف نحو 2500 قتيل على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية مساء الأحد. ولكن هناك بلدان ومنظمات أخرى ترغب في تقديم الدعم...

07:00

"الحياة انتهت هنا".. مأساة إنسانية بعدما دمّر الزلزال في المغرب قرية بأكملها

euronewsعلى غرار العديد من القرى المتضررة بشدة، كانت تيخت بلدة صغيرة فيها الكثير من المباني المشيّدة بطريقة تقليدية باستخدام خليط من الحجارة والخشب والطين.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: منتخب غامبيا لكرة القدم ينخرط في حملة التبرع بالدم لضحايا زلزال المغرب

بين أعاصير وحرائق وفيضانات.. أمريكا تشهد 23 كارثة مناخية كبرى هذا العام في رقم قياسي

زلزال المغرب: "كان عليّ أن أختار بين إنقاذ حياة والديّ أو ابني"

كوارث طبيعية بحث وإنقاذ المساعدات الانسانية مراكش المغرب زلزال المغرب