زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2862 ومخاوف من هطول أمطار غزيرة

توقعت الأرصاد الجوية المغربية هطول أمطار غزيرة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء وحتى الساعة السادسة من مساء الخميس.
وحذرت مديرية الأرصاد من أمطار "عاصفية" تصل إلى 120 ملم، مصحوبة برياح تبلغ سرعتها 95 كلم في الساعة.
وذكرت نشرة الأرصاد أن من بين المناطق التي يتوقع أن تهطل عليها الأمطار هي مراكش والحوز، وهي مناطق مركز الزلزال.
هذا الأمر أثار المخاوف من احتمال عرقلة جهود الإنقاذ.
وصول فريق فرنسي من المتطوعين إلى المغرب
وصل فريق من المتطوعين الفرنسيين إلى مطار المنارة بمراكش بعد ظهر الاثنين للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال.
يأتي الفريق من منظمة Fire غير الحكومية صاحبة الخبرة الواسعة في عمليات والإنقاذ والإسعاف، والتي شاركت في هذه الجهود بدول كثيرة حول العالم. وفي فبراير/شباط الماضي، عملوا في تركيا بعد أن أدى الزلزال إلى مقتل حوالي 50 ألف شخص.
كما ساعدت منظمة "النار" Fire غير الحكومية ضحايا الزلازل في نيبال وهايتي والإكوادور.
ويتكون الفريق، الذي بدأ الاستعداد فور وقوع الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي، من مسعفين متخصصين في إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.
تحديات كبيرة
قالت رئيسة فريق الإنقاذ الإسباني أنيكا كول "الصعوبة الكبيرة تكمن في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها كما هي الحال بالنسبة لهذا المكان، ويتم نقل الجرحى بالطائرة العمودية".
واضافت "من الصعب القول ما إذا كانت فرص العثور على ناجين تتضاءل لأنه على سبيل المثال، في تركيا (التي ضربها زلزال عنيف للغاية في شباط/فبراير) تمكننا من العثور على امرأة على قيد الحياة بعد ستة أيام ونصف يوم. دائما يكون هناك أمل".
وتابعت "من المهم أيضًا العثور على الجثث لأن العائلات يجب أن تعرف".