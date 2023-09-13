شاهد: إطلاق عمليات إغاثة محلية لمساعدة منكوبي المناطق المتضررة من الزلزال في المغرب

بقلم: يورونيوز

يقوم المواطنون في مختلف البلدات والمدن بالمغرب بترتيب عمليات جمع، وتوصيل المساعدات للمنكوبين، ليقوم بعدها الآلاف من المتطوعين بتوزيعها لى مناطق الكوارث.

ينظم السكان المحليون في المغرب حملات إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب مدينة مراكش والمناطق المجاورة لها وأودى بحياة 2901 شخصا على الأقل.

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يقوم المواطنون في مختلف البلدات والمدن بالمغرب بترتيب عمليات جمع، وتوصيل المساعدات للمنكوبين ليقوم بعدها الآلاف من المتطوعين بتوزيعها لى مناطق الكوارث.

وانضمت إلى أطقم الإنقاذ المغربية طواقم دولية من إسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر، الذين تمّ إرسالهم استجابة للطوارئ إلى المناطق الجبلية حيث لا تزال الجثث مدفونة تحت الركام والأنقاض.

وفي القرى الجبلية مثل إيمي نتالا، وصل الغذاء والماء ولكن الجهود لا تزال جارية لانتشال مئات الأشخاص، والذين لا يزالون تحت الركام. وقد أبلغت السلطات المغربية عن 2901 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء.

قامت السلطات المغربية بالحدّ من حجم المساعدات المسموح بدخولها إلى البلاد استجابة للزلزال حيث أعطت الضوء الأخضر لطواقم من أربع دول فقط هي إسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر لتجنب "نتائج عكسية".

وقد قدرت هيئة الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال الذي وقع ليلة الجمعة والذي بلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر.