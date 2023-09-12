بوتين: موسكو أخطأت عندما أرسلت دباباتها إلى المجر وتشيكوسلوفاكيا

بقلم: يورونيوز

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، بأن قرار الاتحاد السوفياتي إرسال دبابات إلى المجر وتشيكوسلوفاكيا لسحق احتجاجات حاشدة خلال الحرب الباردة كان خطأ.

وأجاب بوتين لدى سؤاله عن تصور روسيا كقوة استعمارية بسبب قرار موسكو إرسال دبابات إلى بودابست عام 1956 وإلى براغ عام 1968 "لقد كان خطأ".

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وقال بوتين، الذي يخوض في أوكرانيا أكبر حرب برية في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية "ليس من الصواب القيام بأي شيء في السياسة الخارجية من شأنه أن يضر بمصالح الشعوب الأخرى".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبها الاتحاد السوفياتي. وقال إن واشنطن "ليس لديها أصدقاء، بل مصالح فقط".

جنود سوفيات ودبابتين سوفياتيتين في براغ عام 1968 AP/1968 AP

وتم إنهاء الانتفاضة المجرية، والتي تعرف أيضاً باسم بالثورة المجرية، عام 1956 بواسطة الدبابات والقوات السوفياتية. وقُتل العديد من الأشخاص في بودابست.

وانتهى "ربيع براغ" عام 1968 عندما غزت القوات السوفياتية جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية.