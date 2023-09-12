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إنقاذ مستكشف أميركي بعد تسعة أيام أمضاها في أعماق كهف موركا التركي

فريق دولي من رجال الإنقاذ كهف موركا جبال طوروس في جنوب تركيا
فريق دولي من رجال الإنقاذ كهف موركا جبال طوروس في جنوب تركيا Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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نجح فريق دولي من رجال الإنقاذ الثلاثاء، في انتشال مستكشف أميركي إلى بر الأمان، بعدما أمضى تسعة أيام محاصَراً في عمق الأنفاق الضيّقة لكهف تركي بسبب نزيف داخلي.

وقال اتحاد الكهوف التركي "تمّ انتشال مارك ديكي من المخرج الأخير للكهف"، مضيفاً أنّ "جزء عملية الإنقاذ في الكهف انتهى بنجاح".

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ثالث أعمق كهف في تركيا

وأصيب المستكشف البالغ من العمر 40 عاماً بمشاكل في المعدة أثناء استكشاف أعماق كهف موركا، وهو مجمّع من الممرات الملتوية تحت الأرض في جبال طوروس في جنوب تركيا.

ويصل عمق الكهف، وهو ثالث أعمق كهف في تركيا، إلى حوالى 1,3 كيلومتر تحت الأرض في أدنى نقطة له.

وسقط ديكي مريضاً على عمق 1120 متراً، ممّا أدى إلى ما قال المنظمون إنها واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ تحت الأرض وأكثرها تعقيداً على الإطلاق.

وبدأ فريق دولي مكوّن من 200 من رجال الإنقاذ وزملائه المستكشفين والمسعفين في سحب ديكي بحذر إلى بر الأمان، بعد إعطائه أكياساً من الدم في البداية.

وقاموا أولاً بربطه على نقالة، والتي كان من الضروري في بعض الأحيان رفعها عمودياً بحبل عبر ممرّات ضيقة للغاية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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