فيديو: الأهالي يتحدون لتقديم الدعم لمتضرري زلزال المغرب

بقلم: يورونيوز

يعمل رجال الإنقاذ في بلدة ويرجان على قدم وساق بما هو متاح لهم من إمكانيات لتحديد موقع أي شخص مازال على قيد الحياة تحت أنقاض عديد المباني التي تهدمت جرّاء زلزال المغرب المدمر.

وبلغ عدد القتلى 2862 على الأقل، بالإضافة إلى أكثر من 2500 مصاب وفق آخر حصيلة لوزارة الداخلية.

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أكثر من نصف قتلى الزلزال قضوا نحبهم في ويرجان، التي تصطدم فيها محاولات الإنقاذ والدعم وعلاج المصابين بانغلاق الطرق المؤدية إليها جراء ضعف البنية التحتية والانزلاقات الصخرية التي وقعت خلال الهزة الأرضية العنيفة.

ويتحد المغاربة خلال تلك المحنة لتقديم أفضل ما هو ممكن بما هو متاح.

وفي خضم الفوضى والدمار، يُظهر الشعب المغربي تضامناً كبيراً ويتكاتف لدعم المتضررين من الزلزال.

عبد الإله، وهو عضو في جمعية تيفاوين للتنمية ومقيم في قرية ويجان، سارع عقب الزلزال لمساعدة القرويين المحتاجين. وهو يتولى الآن مسؤولية مركزية التبرعات المتدفقة وضمان التوزيع الفعال لها.

ويبذل العديد من الأفراد جهودا كبيرة إضافية، حيث يسافرون بالسيارة لشراء الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء وغيرها من الضروريات للمناطق المتضررة.

كذلك يشارك العديد من الأطباء المتطوعين في علاج المصابين بالمستشفيات الميدانية والمراكز الطبية المتنقلة.