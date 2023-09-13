شاهد: فريق الكوارث والطوارئ التركي يبحث عن جثث الضحايا وسط المياه والحطام في ليبيا

بقلم: يورونيوز

تفاجأ عمال الإغاثة الذين تمكنوا من الوصول إلى درنة بالدمار، الذي حل بوسط المدينة إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين كما وجد عشرات آلاف السكان أنفسهم بلا مأوى.

قام عمال البحث والإنقاذ التابع لوكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتفتيش المياه والحطام يوم الأربعاء في ليبيا حيث تجاوز عدد ضحايا الفيضانات الكبيرة التي تسبب فيها إعصار دانيال 5100 شخص من بينهم أكثر من 380 قتيل مؤكد، وتتوقع السلطات الليبية أن يرتفع هذا العدد نظرا لأعداد المفقودين الكبيرة.

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ولا تزال السلطات تكافح من أجل إيصال المساعدات إلى مدينة درنة الساحلية على البحر المتوسط بعد أن جرفت الفيضانات ليلة الأحد معظم الطرق المؤدية إليها.

وتفاجأ عمال الإغاثة الذين تمكنوا من الوصول إلى درنة بالدمار، الذي حل بوسط المدينة إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين كما وجد عشرات آلاف السكان أنفسهم بلا مأوى.

تسببت عاصفة البحر المتوسط "دانيال" في فيضانات مميتة في العديد من البلدات بشرق ليبيا يوم الأحد، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.

وانهار سدان في الجبال المطلة على المدينة، مما أدى إلى اجتياح مياه الفيضانات نهر وادي درنة ووسط المدينة، وأدى ذلك إلى جرف مباني المدينة بأكملها. وقال يان فريديز، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، إن ارتفاع الأمواج وصل إلى 7 أمتار.