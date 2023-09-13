فيضانات ليبيا: انتشال مئات الجثث في درنة والإبلاغ عن فقدان 10.000 شخص

تواصل فرق الإنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات التي سببتها عاصفة دانيال في ليبيا انتشال جثث الضحايا من بين الحطام.
وفي مدينة درنة تم انتشال المئات من الجثث، وتم الإبلاغ عن فقدان 10.000 شخص، كما أعلن وزير الصحة في شرق ليبا عن دفن ما لا يقل عن 700 جثة حتى الآن.
وقدرت فرق الإسعاف في درنة عدد القتلى لحد الآن بـ2300 قتيل.
مساعدات خارجية
كانت المساعدة الخارجية قد بدأت بالوصول إلى درنة يوم الثلاثاء، بعد أكثر من 36 ساعة من وقوع الكارثة. وألحقت الفيضانات أضرارا أو دمرت العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 89 ألف نسمة.
قائد عسكري مصري كبير يصل ليبيا للتنسيق في مسألة المساعدات الإنسانية
أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر وصل اليوم إلى ليبيا على رأس وفد عسكرى مصري. وأضاف المتحدث أن الوفد سيناقش في مسألة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة.
وبدا قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في استقبال الوفد المصري بحسب الصور التي نشرها المتحدث.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن سابقاً الثلاثاء الحداد رسمياً لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية في كل من ليبيا والمغرب.
#المتحدث_العسكرى— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 12, 2023
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإنطلاقاً من دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الليبى الشقيق فى كافة المحن والأزمات .
وصل اليوم إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكرى مصرى برئاسة الفريق / أسامة… pic.twitter.com/xxm6z8rPDu
الحكومة المعترف بها دولياً ترسل مساعدات إلى مدن شرق طرابلس
أرسلت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها والمعترف بها دولياً طائرة تحمل مساعدات إلى مدن وبلدات شرق البلاد التي تضررت بشدّة جراء سيول وفيضانات اجتاحتها إثر العاصفة دانيال.
السيسي يعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ليبيا والمغرب
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام "تضامناً" مع ضحايا ليبيا والمغرب، بعد أن شهد البلدان كارثتين طبيعيتين أودتا بحياة الآلاف.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي عبر حسابه على موقع فيسبوك "الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا". كما نقل فهمي توجيه السيسي "القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً"، للبلدين.
وضربت العاصفة "دانيال" شرق ليبيا بعد ظهر الأحد لتعلن أجهزة الطوارئ عن سقوط أكثر من 2300 قتيل في مدينة درنة، التي أعلنت "منطقة منكوبة"، جراء الفيضانات.
وفي المغرب تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على ناجين بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل.
شاهد: فرق الهلال الأحمر الليبي تعمل على رفع الأضرار في مدينة البيضاء#ليبياpic.twitter.com/OWudlBCuFo— euronews عــربي (@euronewsar) September 12, 2023
ملخص للكارثة الطبيعية التي حلّت على ليبيا
- أظهرت صور التقطها سكان في المناطق المنكوبة سيولاً وحلية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه. مدينة درنة نالت الحصة الأكبر من الدمار حتى الآن بعد انهيار سدين فيها.
- منذ أمس الإثنين وفي حديثه لقناة "المسار" التلفزيونية الليبية، قال رئيس حكومة شرق البلاد أسامة حماد إن هناك "أكثر من ألفي قتيل وآلاف المفقودين" في مدينة درنة وحدها، لكنها أرقام لم تؤكدها أي مصادر طبية ولا أجهزة الطوارئ.
- من جهته قال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري مساء الإثنين إن عدد القتلى "في مدينة درنة فقط تجاوز الـ2000 فقيد نترحم على أرواحهم الطاهرة ولا زال هناك في درنة آلاف المفقودين من 5000 إلى 6000 مفقود وهذا الرقم قابل الىن للزيادة وبشكل كبير جداً". وأضاف المسماري بأن انهيار سدين في جنوب درنة أدى إلى انتشار كميات كبيرة من مياه الفيضانات أدت إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.
- كذلك قال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من قبل البرلمان في طبرق بشرق البلاد، عثمان عبد الجليل، في تصريحات إعلامية إن الوفيات قد تجاوزت ألفي قتيل أغلبهم في مدينة درنة.
- عبّر مسؤولون سياسيون أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، وأمميون حول العالم عن تضامنهم مع الشعب الليبي في أكثر من مناسبة.