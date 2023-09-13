فيضانات ليبيا: انتشال مئات الجثث في درنة والإبلاغ عن فقدان 10.000 شخص

16:39

قائد عسكري مصري كبير يصل ليبيا للتنسيق في مسألة المساعدات الإنسانية

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أسامة عسكر وصل اليوم إلى ليبيا على رأس وفد عسكرى مصري. وأضاف المتحدث أن الوفد سيناقش في مسألة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة.

وبدا قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر في استقبال الوفد المصري بحسب الصور التي نشرها المتحدث.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن سابقاً الثلاثاء الحداد رسمياً لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا الكوارث الطبيعية في كل من ليبيا والمغرب.