شاهد: حجاج يهود من طائفة الحاسيديم يرقصون في أوكرانيا احتفالًا بـ"روش هشانا"

بقلم: يورونيوز

تجمع آلاف الحجاج اليهود الحاسيديم في مدينة أومان الأوكرانية ليحتفلوا بعيد رأس السنة اليهودية بالقرب من ضريح مؤسس الحركة الحاسيدية.

تجمع أكثر من 3 آلاف يهودي في مدينة أومان وسط أوكرانيا، للاحتفال برأس السنة اليهودية الجديدة المعروفة باسم "روش هشانا".

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ففي كل عام يأتي زوار من اليهود الحاسيديم (التيار اليهودي الأرثوذكسي) من مختلف أنحاء العالم إلى أومان، بالقرب من ضريح الحاخام نحمان دي بريسليف (1772-1810) وهو أحد الشخصيات البارزة للحاسيديم.

ويمنع خلال فترة الاحتفال بيع الكحول والألعاب النارية والمفرقعات والأسلحة المزيفة في كامل الموقع، كما تم إقرار حظر للتجول من منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا وفق السلطات.

ويحفظ الزائرون نصًا دينيًا للحاخام نحمان دي بريسليف، يعد فيه الذين يأتون لزيارة ضريحه في يوم "روش هشانا" بإنقاذهم من جهنم.

وفي احتفال العام الماضي، توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتحدر من أصول يهودية، بالدعاء خلال جميع الصلوات، لأجل أن يتحقق النصر والسلام في أوكرانيا.