بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي بتهمة ممارسة "أنشطة تخريبية" وباريس تعتبر الإتهام خياليا

بقلم: Euronews

منحت واغادوغو الملحق العسكري الفرنسي إيمانويل باسكييه وفريقه "مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا فاسو"، بعيد توجيه اتهامات إليه بممارسة "أنشطة تخريبية"

قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في السفارة الفرنسية المتهم بـ "أنشطة تخريبية"، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد، حسبما جاء في رسالة رسمية.

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وكتبت وزارة الخارجية البوركينابية في رسالة بعثت إلى باريس أن "حكومة بوركينا فاسو قررت سحب اعتماد السيد إيمانويل باسكييه، الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في بوركينا فاسو، على خلفية القيام بأنشطة تخريبية". ومنحت واغادوغو الملحق العسكري وفريقه "مهلة أسبوعين لمغادرة أراضي بوركينا فاسو".

واعتبرت باريس الاتهام الموجّه من بوركينا فاسو لملحقها العسكري "خياليا". وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال".