اعتبر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس أن الانقلاب في النيجر "خطأ فادح في التقدير... يضعف مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل.

وأضاف أن "النيجر هي واحدة من أفقر البلدان في العالم. 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية وستعاني بشدة غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري".

وفي ما يتعلق بالتدخل العسكري في النيجر، أجاب "الانذار صدر وليس لي ان أعلق عليه... نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة".

وأكد المجلس العسكري في النيجر إنه سيواجه القوة بالقوة.

PARIS - The coup in Niger will undermine the fight against resurgent terror groups in Africa's Sahel region, France's defence minister said this week, accusing the country's junta of taking "hostage" not just President Mohamed Bazoum but the entire count… https://t.co/8f1DRsJjKOpic.twitter.com/Zb64sHQEfd