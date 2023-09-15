قرابة 100 ألف طفل مغربي تضرروا جراء زلزال مراكش

بقلم: يورونيوز

تضرر الاطفال إلى حد كبير بسبب الزلزال في المغرب، فمنهم من فقد حياته، ومنهم من نجا بنفسه ولكنه يعاني الصدمة. بعد هول الكارثة، يقدر عدد الأطفال الذين لحقت بهم أضرار مباشرة بسبب الزلزال حوالي 100 طفل.

على قارعة طريق إحدى المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، تمتد أيادي عدد من الاطفال نحو السيارات العابرة، كمن يستجدون المارة. هؤلاء الصغار أخذوا مكانهم على جانب الطريق منذ ستة أيام، آملين أن تتوقف لأجلهم سيارة.

اعلان

بعد عشرين دقيقة تقف عند الأطفال سيارة، وعلى متنها ثلاثة أشخاص هولنديين انطلقوا من أيندهوفن يوم السبت، وتمكنوا من جمع 8 آلاف يورو خلال ساعات قليلة لمساعدة الأطفال.

23 تلميذا هم زملاء هؤلاء الصغار قضوا بسبب الزلزال، "عندما ارتجت الأرض حاولوا مغادرة بيوتهم، ولكن الجدران انهارت فوق رؤوسهم".

وكغيره من آلاف الاطفال المغاربة، يعيش سليمان وعلي وآخرون الآن تحت الخيام. وعلى بعد بضع كيلومترات، فقد الفتى أشرف خمسة من زملائه في المدرسة، حيث يبيت الآن في ساحتها، بعد أن تصدعت جدرانها، لذلك سيتم هدمها آجلا، ولكن إعادة بنائها ستتطلب بعض الوقت.

كما يعيش فريد في خيمة مع شقيقتيه الإثنتين: نور وإسراء، ويستفيد الثلاثة من الخدمات التي يبادر بها أشخاص متطوعون مثل حليمة.

ساعات قليلة بعد وقوع الزلزال، غادرت حليمة نيويورك لتقديم يد المساعدة لعائلتها وآخرين في المغرب. وخلال دقائق معدودة جمعت 10 آلاف دولار، وكانت أولويتها: مساعدة الأطفال.

حملت حليمة حقائبها بيديها متجهة نحو قرية معزولة، حيث لم يتبق للأهالي شيء يذكر. شيماء هي واحدة من بنات القرية، عمرها 10 سنوات، والجميع هنا يعرف أنها فقدت أبويها وشقيقها الذي يصغرها بخمس سنوات، ولكنها الشخص الوحيد الذي لم يعلم بعد بذلك: شيماء صماء وجدتها هي التي تريد أن ترعاها.

ويقدر عدد المتضررين من الزلزال بنحو 300 ألف شخص، ثلثهم من الأطفال.