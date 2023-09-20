هزات أرضية خفيفة ومتوسطة تضرب ليبيا ومصر وتونس

بقلم: يورونيوز

رصدت هيئات جوية رسمية عددا من الهزات الأرضية الخفيفة والمتوسطة، الأربعاء والتي ضربت شمال ليبيا، وغرب مصر ومدينتين ساحليتين في تونس، دون إلحاق أضرار بشرية أو خسائر مادية.

ليبيا

سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي ليبيا.

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وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا.

مصر

كما أعلن المعهد المصري القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، تسجيله هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر بالقرب من محافظة مرسى مطروح الواقعة في شمال غربي مصر.

تونس

رصدت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، هزة أرضية بقوة 3.8 درجة بحسب مقياس ريختر في مدينتي سوسة والمنستير يوم الأربعاء.

ويُشير خبراء الهزات الأرضية إلى أن هذه الزلازل قد تكون مرتبطة بحركة الصفيحة الإفريقية نحو الصفيحة الأناضولية، فيما ربط خبراء آخرون الزلازل بارتفاع درجات الحرارة.

وكانت اليونسكو قد صرحت قبل بضعة أشهر، إن "خمسة مجتمعات معرضة للخطر بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ستنضم إلى 40 بلدة ومدينة أخرى في 21 دولة جاهزة لمواجهة تسونامي في البحر المتوسط" خلال عام 2023.