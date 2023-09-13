زلزال المغرب: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 2901 قتيل وأكثر من 5500 جريح

11:36

عائدات مباراة المغرب وبوركينا فاسو للصندوق التضامني مع ضحايا الزلزال



قرّر الاتحاد المغربي لكرة القدم تخصيص ايرادات مباراته الودية ضد بوركينا فاسو المقررة الثلاثاء، للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة السبت.

واصدر الاتحاد المغربي بياناً جاء فيه "انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 12 ايلول/سبتمبر بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب بوركينا فاسو- والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال".

وكان الاتحاد المغربي قام بتأجيل مباراته مع ليبيريا التي المقرّرة السبت الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق" بسبب هذا الزلزال.