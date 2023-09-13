زلزال المغرب: حصيلة الضحايا ترتفع إلى 2901 قتيل وأكثر من 5500 جريح

يواصل رجال الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب جهودهم في البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء.
ويبقى التحدي الكبير هو إيصال المساعدات للأسر المنكوبة خاصة تلك التي تتواجد في القرى النائية التي يصعب الوصول إليها.
وتتركز جهود فرق الإنقاذ كذلك على توفير مأوى للأسر التي فقدت منازلها والتي بقيت في العراء لأيام عديدة.
ملك المغرب يزور مصابين في الزلزال بمستشفى مراكش
وصل الملك محمد السادس الثلاثاء إلى المستشفى الجامعي في مراكش لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة أيضا إلى أنه تبرع بالدم لفائدة الضحايا.
وقالت الوكالة إن العاهل المغربي "قام بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تفقد جلالته الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم".
وأشارت "بهذه المناسبة، تفضل صاحب الجلالة فتبرع بالدم" تضامنا مع الضحايا.
عائدات مباراة المغرب وبوركينا فاسو للصندوق التضامني مع ضحايا الزلزال
قرّر الاتحاد المغربي لكرة القدم تخصيص ايرادات مباراته الودية ضد بوركينا فاسو المقررة الثلاثاء، للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب البلاد ليل الجمعة السبت.
واصدر الاتحاد المغربي بياناً جاء فيه "انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 12 ايلول/سبتمبر بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب بوركينا فاسو- والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال".
وكان الاتحاد المغربي قام بتأجيل مباراته مع ليبيريا التي المقرّرة السبت الماضي، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم "إلى وقت لاحق" بسبب هذا الزلزال.
تواصل عمليات البحث عن ناجين رغم تلاشي الأمل
تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب الثلاثاء للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل.
ويقع مركز الزلزال، الذي أدى إلى مقتل 2862 شخصا وجرح 2562 آخرين وفق حصيلة نُشرت مساء الاثنين، في إقليم الحوز الممتد بمعظمه على جبال الأطلس الكبير حيث فاقمت الانهيارات الأرضية صعوبة الوصول إلى القرى المنكوبة.
ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية، تسريع عمليات البحث للعثور على ناجين محتملين وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها.
لكن في بعض المناطق النائية والمعزولة، يقول السكّان إنهم متروكون لمصيرهم.
الصليب الأحمر يناشد جمع أكثر من مئة مليون دولار لمساعدة المغرب بعد الزلزال المدمّر
ناشد الصليب الأحمر الثلاثاء جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.
وقالت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية".
وصول فريق فرنسي من المتطوعين إلى المغرب
وصل فريق من المتطوعين الفرنسيين إلى مطار المنارة بمراكش بعد ظهر الاثنين للمساعدة في جهود الإغاثة من الزلزال.
يأتي الفريق من منظمة Fire غير الحكومية صاحبة الخبرة الواسعة في عمليات والإنقاذ والإسعاف، والتي شاركت في هذه الجهود بدول كثيرة حول العالم. وفي فبراير/شباط الماضي، عملوا في تركيا بعد أن أدى الزلزال إلى مقتل حوالي 50 ألف شخص.
كما ساعدت منظمة "النار" Fire غير الحكومية ضحايا الزلازل في نيبال وهايتي والإكوادور.
ويتكون الفريق، الذي بدأ الاستعداد فور وقوع الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضي، من مسعفين متخصصين في إنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.
تحديات كبيرة
قالت رئيسة فريق الإنقاذ الإسباني أنيكا كول "الصعوبة الكبيرة تكمن في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها كما هي الحال بالنسبة لهذا المكان، ويتم نقل الجرحى بالطائرة العمودية".
واضافت "من الصعب القول ما إذا كانت فرص العثور على ناجين تتضاءل لأنه على سبيل المثال، في تركيا (التي ضربها زلزال عنيف للغاية في شباط/فبراير) تمكننا من العثور على امرأة على قيد الحياة بعد ستة أيام ونصف يوم. دائما يكون هناك أمل".
وتابعت "من المهم أيضًا العثور على الجثث لأن العائلات يجب أن تعرف".