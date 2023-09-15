لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم يمتنعن عن الالتحاق بفريقهن قبل تحقيق مطالبهن

بقلم: يورونيوز

واصلت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات في كرة القدم تجاهل الدعوات للالتحاق بالفريق الأحمر، وذلك في ظل استمرار مطالبتهن بإحداث تغييرات إضافية في اتحاد اللعبة، عقب حادثة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس ولاعبة الوسط جيني هيرموسو، حسب ما كشف مصدر قريب من إتحاد اللعبة الجمعة.

قال المصدر لوكالة فرانس برس "لن يحضروا" قبل ساعات فقط، من إعلان المدربة الجديدة مونتسي تومي عن تشكيلتها لمباراتي دوري الأمم الاوروبية، ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري.

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وتعيش الكرة الإسبانية حالة من الاضطراب منذ قيام روبياليس بتقبيل هيرموسو على شفتيها تحت انظار العالم بأسره، خلال حفل التتويج الذي تلا فوز إسبانيا على انجلترا في النهائي في 20 آب/أغسطس الماضي.

وصدرت الشهر الماضي رسالة موقعة من 81 لاعبة إسبانية، من بينهن 23 لاعبة متوجة بلقب كأس العالم، تفيد بامتناعهن عن اللعب للمنتخب الوطني دون تغييرات كبيرة على رأس الاتحاد.

ومذاك الحين، قدّم روبياليس استقالته، في حين أقال اتحاد اللعبة المدرب المثير للجدل خورخي فيلدا من منتخب السيدات، لتحلّ مكانه مساعدته تومي مقدما أيضا تعهدا بالمزيد من الإصلاحات.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إنّ اللاعبات قد تصدرن في وقت لاحق من يوم الجمعة، بيانا يوضحن فيه التغييرات التي يطالبهن بها قبل العودة إلى أرض الملعب.