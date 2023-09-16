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معلمو كوريا الجنوبية يتظاهرون ويطالبون بحماية أفضل لحقوقهم..لماذا؟

المعلمون في كوريا الجنوبية يتظاهرون أمام مقر البرلمان في سيول. 2023/09/16
المعلمون في كوريا الجنوبية يتظاهرون أمام مقر البرلمان في سيول. 2023/09/16 Copyright Ahn Young-joon/AP.
بقلم:  يورونيوز
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منذ انتحار مدرّسة تعليم أساسي في شهر تموز/ يوليو الماضي في كوريا الجنوبية، بدأ المعلمون في كامل أنحاء البلاد يطالبون بمزيد من الحماية التي تدعم حقوقهم.

نظم المعلمون الكورويون الجنوبيون تجمعًا احتجاجيًا أمام مقر البرلمان في العاصمة سيول، مطالبين بحماية أفضل لحقوقهم كمدرسين.

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ورفع العشرات من المعلمين لافتات كتبت عليها عبارات تدعو إلى منح المعلمين حصانة من دعاوى "الإيذاء النفسي على الأطفال".

AP
احتجاج المعلمين في سيول. 2023/096/16AP

ويأتي احتجاج المعلمين غداة انتحار مدرّسة تعليم أساسي في شهر تموز/ يوليو الماضي، ومنذ تلك الحادثة بدأ المعلمون في كامل أنحاء البلاد يطالبون بتحسين الأنظمة التي من شأنها دعم حقوق المعلمين، وحمايتهم من شكاوى أولياء التلاميذ الكيدية واسعة النطاق.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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