معلمو كوريا الجنوبية يتظاهرون ويطالبون بحماية أفضل لحقوقهم..لماذا؟

بقلم: يورونيوز

منذ انتحار مدرّسة تعليم أساسي في شهر تموز/ يوليو الماضي في كوريا الجنوبية، بدأ المعلمون في كامل أنحاء البلاد يطالبون بمزيد من الحماية التي تدعم حقوقهم.

نظم المعلمون الكورويون الجنوبيون تجمعًا احتجاجيًا أمام مقر البرلمان في العاصمة سيول، مطالبين بحماية أفضل لحقوقهم كمدرسين.

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ورفع العشرات من المعلمين لافتات كتبت عليها عبارات تدعو إلى منح المعلمين حصانة من دعاوى "الإيذاء النفسي على الأطفال".

احتجاج المعلمين في سيول. 2023/096/16 AP

ويأتي احتجاج المعلمين غداة انتحار مدرّسة تعليم أساسي في شهر تموز/ يوليو الماضي، ومنذ تلك الحادثة بدأ المعلمون في كامل أنحاء البلاد يطالبون بتحسين الأنظمة التي من شأنها دعم حقوق المعلمين، وحمايتهم من شكاوى أولياء التلاميذ الكيدية واسعة النطاق.