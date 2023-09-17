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مقتل أربعة من أفراد فريق إنقاذ يوناني إثر حادث سير في ليبيا

غمرت المياه الشوارع بعد العاصفة دانيال في المرج، ليبيا، 11 سبتمبر 2023.
غمرت المياه الشوارع بعد العاصفة دانيال في المرج، ليبيا، 11 سبتمبر 2023. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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قتل أربعة أفراد من فريق إغاثة يوناني الأحد في حادث سير بعيد وصولهم إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ إثر الفيضانات القاتلة، على ما أفاد وزير ليبي.

ووقع الحادث عندما كان الفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصاً في طريقه من بنغازي إلى درنة الواقعة على بعد 300 كيلومتر شرقاً. 

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وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي إن أربعة من أفراد الفريق قتلوا وجرح 15 بينهم سبعة إصاباتهم خطرة.

وأوضح الوزير أن "الفريق كان مؤلفاً من 19 شخصاً. قتل أربعة منهم وأصيب ال15 الآخرون. ثمانية هم في وضع مستقر والسبعة الآخرون في وضع حرج".

ووقع الحادث حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل ثلاثة من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، بحسب الوزير.

وفي أثينا، أكدت هيئة اركان الجيش اليوناني أن فريقاً من المسعفين أرسلته وزارة الدفاع إلى ليبيا تعرض لحادث سير، لكنها اكتفت بالحديث عن "إصابات طفيفة" بين أفراده.

وقالت السلطات اليونانية إن "عملية تجري لإعادة هذه الطواقم من بنغازي"، لافتة إلى أنها ارسلت لهذا الغرض طائرة للجيش اليوناني من طراز سي-130 تحمل فريقاً طبياً.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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