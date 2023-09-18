فيضانات ليبيا: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو إلى التبرعات

بقلم: يورونيوز

تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة درنة الليبية، وتشارك في مهمة مشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة لمساعدة المدينة التي اجتاحتها الفيضانات.

وأجرت الزيارة، التي تمت يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول، تقييما أوليا، بما في ذلك إمكانية إنشاء مركز للأمم المتحدة أقرب إلى المناطق المتضررة.

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والتقت البعثة بالسلطات المحلية والسكان في المناطق المتضررة.

وقالت رئيسة الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، رنا قصيفي، إن الوضع "مروع".

وأضافت: "لا أستطيع أن أشرح ما رأيته في طريقي إلى درنة".

ووصفت قصيفي حالة الطرق التي انقسمت إلى نصفين، وانتقال الصخور من الجبال المجاورة إلى المناطق الساحلية، وهدم المنازل أو إتلافها أو غمرها الماء، والموت على نطاق واسع.

وأضافت قصيفي أن المفوضية قدمت بالفعل مواد الإغاثة الأساسية كاستجابة أولى وفورية، وتعمل مع الشركاء المحليين لتوفير المزيد لمحاولة التخفيف من التأثير على تلك الأسر.

في الساعات الأولى من يوم 11 سبتمبر/أيلول، انفجر سدان في الجبال فوق درنة، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع طابقين إلى داخل المدينة وجرف أحياء بأكملها إلى البحر.

أشخاص يسلمون المساعدات المتبرع بها إلى مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، ليبيا، السبت 16 سبتمبر 2023. Yousef Murad

وقُتل ما لا يقل عن 11,300 شخص ونزح 30,000 آخرين.

وأصدر مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نداء طارئا لجمع 71.4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات العاجلة لنحو 250 ألف ليبي الأكثر تضررا.

وقدر المكتب، المعروف باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن حوالي 884,000 شخص في خمس مقاطعات يعيشون في مناطق تأثرت بشكل مباشر بالأمطار والفيضانات.