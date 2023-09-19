ميدفيديف يلمح إلى أنّ موسكو لن تهبّ للدفاع عن يريفان ضدّ باكو

بقلم: يورونيوز

كان رئيس الوزراء الأرميني باشينيان انتقد بشكل متكرر روسيا وقوات حفظ السلام التابعة لها لعدم حماية الأرمن في المنطقة منذ حرب ناغورنو ناغورني قره باغ عام 2020.

انتقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من دون تسميته، مؤكداً في منشور على حسابه في تلغرام على أن روسيا لن تدعم أرمينيا ضد الهجوم الأذربيجاني على ناغورني قره باغ.

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وقال ميدفيديف في المنشور "في أحد الأيام أخبرني أحد الزملاء من دولة شقيقة: حسناً، أنا غريب عنك، لن تقبلني. وأجبته: لن نحكم بالسيرة، وإنما بالأفعال. ثم خسر الحرب، ولكن الغريب أنه بقي في مكانه. ثم قرر إلقاء اللوم على روسيا وتنازل عن جزء من أراضي بلاده، ثم قرر مغازلة الناتو...".

ومنذ حرب ناغورني قره باه عام 2020، انتقد رئيس الوزراء الأرميني باشينيان بشكل متكرر روسيا وقوات حفظ السلام التابعة لها لعدم حماية الأرمن في المنطقة ضد ما وصفه بـ"العدوان الأذربيجاني المستمر".

وقد تشير جملة "مغازلة الناتو"، التي ذكرها ميدفيديف في بيانه، إلى التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة التي أجرتها أرمينيا مع الولايات المتحدة، والتي أوضح باشينيان حينها أنه تم إجراؤها لأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي [CSTO] لم تفِ بالتزاماتها تجاه أرمينا.

من جانبها، نددت موسكو بهذه التدريبات ووصفتها بأنها "خطوات غير ودية".

وفي سياق متصل، انتقد ميدفيديف بشكل صريح زيارة زوجة باشينيان الأخيرة إلى أوكرانيا في شهر سبتمبر الجاري حيث التقت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.