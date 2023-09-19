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شويغو في طهران في رحلة خارجية هي الثانية بعد زيارة بيونغ يانغ

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو Copyright ALEXANDER NEMENOV/AFP
بقلم:  يورونيوز
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وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى إيران الثلاثاء في زيارة رسمية تشكل "محطة مهمة" للتعاون العسكري بين موسكو وطهران التي تواجه اتهامات بتزويد روسيا مسيّرات تستخدم في هجومها في أوكرانيا.

ويخضع كلّ من روسيا وإيران لعقوبات دولية تقيّد عملياتهما التجارية، لكنّ البلدين عززا خلال العام الماضي علاقاتهما في مختلف القطاعات بما في ذلك التعاون العسكري.

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واتهمت أوكرانيا، مع العديد من حلفائها الغربيين، طهران بتزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها ضد كييف. ولطالما نفت طهران هذه الاتهامات.

وقال الوزير كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن هذه الزيارة "ستساهم في تعزيز العلاقات العسكرية الروسية-الايرانية وستشكل محطة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".

وبحسب بيان نقلته وكالات الانباء "خلال الزيارة، سيجري وفد وزارة الدفاع الروسية محادثات مع القيادة العسكرية للجمهورية".

وتأتي زيارة شويغو خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الصيني إلى موسكو لمدة أربعة أيام وبعد سفر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون بالقطار إلى أقصى شرق روسيا لعدة أيام.

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