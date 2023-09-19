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مشجع لنيوكاسل يتعرض للطعن 3 مرات في ميلانو قبل المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا

مشجعو نيوكاسل يلوحون بالأعلام واللافتات قبل مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد، شمال شرق إنجلترا في 16 سبتمبر 2023.
مشجعو نيوكاسل يلوحون بالأعلام واللافتات قبل مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد، شمال شرق إنجلترا في 16 سبتمبر 2023. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أوضح مصدر في الشرطة أن مجموعة من الأشخاص الملثمين اقتربوا من الرجل وطعنوه في ذراعه وظهره.

أفادت الشرطة الإيطالية الثلاثاء أن مشجعا لفريق نيوكاسل تعرض للطعن، ليل الاثنين الثلاثاء، في مدينة ميلانو قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الإنكليزي ومضيفه ميلان ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وأوضح مصدر في الشرطة أن إصابة الرجل ليست خطيرة وأن "عناصر من مركز شرطة بورتا تيتشينيسي تدخلوا بعد الاعتداء على رجل بريطاني كان برفقة أحد الأصدقاء".

وأضاف "اقتربت مجموعة من الأشخاص الملثمين من الرجل البالغ 58 عاما، وطعنوه في ذراعه وظهره. تم نقله إلى مستشفى ميلانو وسيتمكن من مغادرته قريبا".

وخلص المصدر إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان "الاعتداء مرتبطا بشجار بين جماهير الناديين أم بعمل إجرامي".

من ناحيته، أعرب متحدث باسم نيوكاسل عن "قلقه بعد التقارير عن الهجوم العنيف على أحد مشجعيه في ميلانو".

وأضاف "لقد تواصلنا مع السلطات المحلية لفهم ملابسات هذا الاعتداء. أفكارنا مع المشجع وعائلته ونأمل في الشفاء العاجل والسريع".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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