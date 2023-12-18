دوري أبطال أوروبا: اختبار سهل لمانشستر سيتي حامل اللقب وصعب لبرشلونة في ثمن النهائي

بقلم: يورونيوز

تصدر الفريق المملوك إماراتياً والساعي إلى الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة.

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أسفرت قرعة ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عن اختبار سهل نسبياً لمانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب أمام اف سي كوبنهاغن الدنماركي، فيما تنتظر برشلونة الاسباني مهمة صعبة أمام نابولي الإيطالي.

وتبدو حظوظ سيتي، بطل الموسم الماضي ووصيف نسخة عام 2021، كبيرة أمام اف سي كوبنهاغن مفاجأة دور المجموعات، عندما حلّ وصيفا لبايرن ميونيخ الألماني في المجموعة الأولى وساهم في إقصاء الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر يونايتد.

وتصدر الفريق المملوك إماراتياً والساعي الى الاحتفاظ باللقب الذي ظفر به الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، مجموعته السابعة بالعلامة الكاملة.

"....الأمور مختلفة الآن بعد سنتين"

وعلق مديره الرياضي الإسباني تشيكي بيغيرستاين بعد القرعة التي سُحبت بمقر الاتحاد الأوروبي للعبة بمدينة نيون السويسرية "كوبنهاغن فريق واجهناه في السابق ونعرفه جيداً وقدم مستوى رائعاً وملعبهم رائع، لكن الأمور مختلفة الآن بعد سنتين".

وسحق سيتي كوبنهاغن بخمسة أهداف نظيفة في دور المجموعات في النسخة الماضية وتعادل معه دون أهداف إياباً، في طريقه إلى احراز اللقب.

وأضاف مدير برشلونة السابق: "الأهم بالنسبة لنا أننا رأيناهم في مرحلة المجموعات، كانوا أفضل فريق في المجموعة الأولى. يجب أن نخوض المواجهة بمحمل الجد ونحترم الفريق وما قدمه". وتابع "صحيح أننا نرغب في الاحتفاظ باللقب، ولكن المهمة لن تكون سهلة ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة جميع الفرق وأولها إف سي كوبنهاغن".

في المقابل، سيكون برشلونة، المتوج بلقب المسابقة خمس مرات آخرها عام 2015، في مواجهة صعبة أمام نابولي بطل إيطاليا الذي حل وصيفا في المجموعة الثالثة لريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14).

وخلّفت القرعة أيضاً مواجهة من العيار الثقيل بين إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل آخر نسخة، والمتوج باللقب ثلاث مرات، وأتلتيكو مدريد الإسباني الوصيف ثلاث مرات تحت اشراف نجم وسط إنتر السابق الأرجنتيني دييغو سيميوني.

فرصة كبيرة لريال مدريد وبايرن ميونيخ

وعلى غرار مانشستر سيتي، تبدو فرص بايرن ميونيخ البطل ست مرات كبيرة لمواصلة مشواره في هذه المسابقة حيث أوقعته القرعة في مواجهة لاتسيو الممثل الثالث لإيطاليا، والأمر ذاته بالنسبة لريال مدريد، الذي سيلاقي لايبزيغ الألماني.

وأشار مدير النادي الملكي نجمه السابق إيميليو بوتراغوينيو إلى أن "المواجهات صعبة دائما في هذه المسابقة وليس هناك فريق قوي وآخر ضعيف، نحن نتحدث عن دوري الابطال وسيتعين علينا مواجهة فرق قوية إذا رغبنا في التتويج باللقب".

وأضاف "لايبزيغ فريق قوي وتنافسي جدا، وواجهناه الموسم الماضي ولكن في دور المجموعات، الآن سيكون الأمر مختلفا في دور خروج المغلوب. يجب أن نلعب بأفضل حالاتنا إذا ما أردنا أن نمر إلى الدور القادم".

وتابع "لا يمكن أن نتكهن بمصيرنا في هذه المسابقة لأن كل التفاصيل مهمة، ويمكن أن تغير مجريات المباريات. والآن التركيز سيكون على لايبزيغ ومحاولة المرور إلى الدور المقبل وبعدها سنرى".

باريس سان جرمان خرج من عنق الزجاجة

وكان ريال مدريد تغلب على لايبزيغ بهدفين نظيفين في مدريد ضمن دور المجموعات الموسم الماضي، وخسر 2-3 بلايبزيغ في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وكانت القرعة "رحيمة" بباريس سان جرمان الفرنسي، وصيف نسخة 2020 عندما أوقعته في مواجهة في المتناول نسبياً أمام ريال سوسييداد، الممثل الرابع لإسبانيا.

وخرج النادي الباريسي الذي يلهث وراء لقبه الأول في المسابقة القارية العريقة، من عنق الزجاجة في دور المجموعات، وحجز بطاقته بشق الأنفس مستفيداً من فوز ميلان الإيطالي على نيوكاسل الإنكليزي في الجولة الأخيرة.

وفي مباراتين متكافئتين، يلعب بورتو البرتغالي، بطل عامي 1987 و2004، مع أرسنال الإنكليزي، وصيف نسخة 2006، وأيندهوفن الهولندي، بطل 1988، مع بوروسيا دورتموند الألماني بطل 1997 ووصيف 2013.

يذكر أن الدور ثمن النهائي يشهد مشاركة أربعة فرق إسبانية وثلاثة ألمانية ومثلها إيطالية، وفريقين إنكليزيين وفريق واحد من فرنسا وهولندا والبرتغال والدنمارك.

وتقام مباريات الذهاب في الـ13 والـ14 والـ20 والـ21 شباط/فبراير المقبل، والإياب في الـ5 والـ6 والـ12 والـ13 آذار/مارس المقبل.