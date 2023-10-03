لماذا ألغى الإتحاد السعودي مباراته مع سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا؟

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء المباراة المقرّرة على ملعب نقش جاهان في أصفهان "بسبب ظروف غير متوقعة".

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ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه الإيراني الاثنين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وسط جدل حول وضع تمثال للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الاميركيون في العراق عام 2020، على مشارف الملعب.

وذكر مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى الاعلام لوكالة فرانس برس، إن إداري السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي لسليماني على مشارف المستطيل الأخضر "وجد إداريو النادي تمثالاً نصفياً لقاسم سليماني في الممر المؤدي إلى الملعب... هي مجرد مباراة كرة قدم ووجود التمثال لا علاقة له بالموضوع".

وتابع المصدر "طلبنا منهم إزالة التمثال قبل البدء بعملية الإحماء فرفضوا. عاد الفريق إلى غرف تبديل الملابس...".

وأصدر فريق مدينة جدة بياناً متأخراً قال فيه انه بعد وصوله الى الملعب "تم ابلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدّد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي متجهة للمطار".

ودعا النادي السعودي الاتحاد القاري لحفظ حقوقه "التي كفلتها الانظمة واللوائح".

قُتل سليماني عندما كان في الثانية والستين من العمر، بعد مسيرة طويلة تدرّج خلالها في الحرس الثوري وصولا إلى قيادة فيلق القدس أواخر التسعينات. وينسب إليه دور كبير في تعزيز نفوذ إيران في الشرق الأوسط، خصوصا في العراق وسوريا، والقتال ضد تنظيم داعش في البلدين.

"ظروف غير متوقعة"

بدوره، أعلن الاتحاد الآسيوي إلغاء المباراة المقرّرة على ملعب نقش جاهان في أصفهان "بسبب ظروف غير متوقعة".

وشدد الاتحاد الآسيوي على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة "وسوف تتم إحالة الامر إلى اللجان المعنية".

وقال مدير عام نادي سيباهان محمد رضا ساكت للتلفزيون الإيراني الرسمي ان فريقه "سيقدّم شكوى فورية لدى الاتحاد الاسيوي بشأن الحادث"، مضيفا "طلب نادي الاتحاد كان خارج الأعراف الرياضية والأصول المعتادة".

وتابع ان استاد اصفهان استضاف "العشرات من المباريات الدولية بنفس المظهر. تدرّب فريق الاتحاد أمس بنفس الظروف والتصميم الحالي للملعب. كما شكر فريق سيباهان".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية ان تمثال سليماني كان "جزءاً" من الملعب ولا علاقة له بالمباراة "ما حصل مع الفريق السعودي ومغادرته الملعب كان مجرد اختلاق أعذار".

من ناحيتها، أكدت قناة الاخبارية السعودية أن نادي الاتحاد غادر الملعب اعتراضا على ما وضع في الملعب من تمثال، وأن مراقب وطاقم حكام اللقاء طلبوا من المسؤولين الإيرانيين ازالة التماثيل واللافتات وتم الرفض من قبل مسؤولي سيباهان، وان مراقب الاتحاد الآسيوي دوّن كل التجاوزات التي ادت إلى الغاء اللقاء، وسيتم عرضها على لجنة الانضباط لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

أرض محايدة منذ 2016

وكان الاتحاد القاري قرر هذا الموسم إقامة مواجهات الأندية السعودية والإيرانية في دوري ابطال آسيا بنظام الذهاب والإياب في البلدين، وذلك بعد اقامتها على أرض محايدة منذ 2016 بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأقيمت المباريات بين فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، بحسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016.

وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران عام 2016 إثر هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكنّ البلدين اتّفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في العاشر من آذار/مارس الماضي. وتطوّرت العلاقات بين إيران والسعودية حين فتحت الجمهورية الإسلامية سفارتها في السعودية في السادس من حزيران/يونيو.