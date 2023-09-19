شاهد: أذربيجان تنشر لقطات لما تزعم أنه ضربات على مواقع عسكرية أرمينية في ناغورني قره باغ

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء لقطات مصورة لما تزعم أنها غارات جوية على مواقع أرمينية قرب إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وكانت باكو قد أعلنت الثلاثاء أنها أطلقت "عمليات لمكافحة الإرهاب" في المنطقة الأذربيجانية التي يسيطر عليها انفصاليون أرمن وحيث سمع صحافي في وكالة فرانس برس دوي انفجارات في عاصمة الإقليم ستيباناكرت.

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وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان "بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة" مضيفة أنها تستخدم "أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق" في إطار هذه العمليات.

من جهته، قال النائب الأرمني تيغران أبراهاميان على فيسبوك "أطلقت أذربيجان النار على عدة مواقع عسكرية في قره باغ".

وقالت أذربيجان إنها أبلغت روسيا وتركيا بعمليتها التي بررتها بمقتل أربعة من شرطيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في ناغورني قره باغ واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية".

وقُتل شخصان على الأقلّ وأصيب 23 آخرون في العملية العسكرية، على ما أعلنت السلطات الانفصالية في الجيب الانفصالي.

وقال المسؤول الحقوقي في المنطقة الانفصالية غيغام ستيبانيان على منصة "إكس"، "وصل عدد الجرحى المدنيين إلى 23. عدد الضحايا المدنيين المسجّل هو اثنان". وأضاف "استهدف (الجيش الأذربيجاني) أيضًا منشآت مدنية".

UPDATED!

The number of civilian injuries has increased to 23. The recoded casualties among civilians are 2.

Azerbaijan continues its criminal offensive against Nagorno-Karabakh.

Civilian objects and infrastructure are also being targeted. pic.twitter.com/Ia17xbI4i3 — Gegham Stepanyan #StopArtsakhBlockade (@Gegham_Artsakh) September 19, 2023

واعتبرت أذربيجان أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب أرميني "كامل" من ناغورني قره باغ.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو الانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من منطقة قره باغ الأذربيجانية وحل ما يسمى بالنظام الانفصالي".