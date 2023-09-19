الصين تطلب من القنصليات في هونغ كونغ معلومات كاملة عن موظفيها

بقلم: يورونيوز

أمهلت الصين القنصليات الأجنبية في هونغ كونغ شهرًا لتبلغها أسماء جميع العاملين لديها في المنطقة وعناوين سكنهم وتوصيف وظائفهم، وفق مصادر دبلوماسية ووثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتشمل هذه الوثائق رسالة مؤرخة الاثنين صادرة عن مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى نموذجَين بالإنجليزية والصينية يجب أن تملأها القنصليات بالمعلومات المطلوبة حول موظفيها.

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في السنوات الأخيرة، شدّدت الصين سيطرتها على المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي وفرضت في العام 2020 قانون الأمن القومي لإسكات المعارضة وقمع المنظمات الحقوقية بعد احتجاجات ضخمة مؤيدة للديموقراطية في العام 2019.

وأكّد مصدران دبلوماسيان أن قنصلياتهما تلقّت الوثائق، وقالا لوكالة فرانس برس إنها المرة الأولى التي تُطلب فيها البيانات الشخصية للموظفين.

وقال مصدر "ما زلنا نراجع الوثيقة وسننظر فيها".

وتواصلت وكالة فرانس برس مع وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ ومع قسم البروتوكول في حكومة المدينة - التي كانت مسؤولة عن إعداد النماذج - للحصول على تعليق.

وحدّدت بكين تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر مهلة لإعادة النماذج "مكتملة".

وسيتوجب على القنصليات في هونغ كونغ أيضًا من الآن فصاعدًا أن تبلغ عن وصول الموظفين أو مغادرتهم خلال مهلة 15 يومًا.