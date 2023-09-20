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العلاقات الثنائية في تحسن بعد عقد من التوترات.. إردوغان يلتقي نتنياهو في نيويورك

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright HANDOUT/AFP
بقلم:  يورونيوز
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التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في نيويورك الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن "العلاقات بين البلدين تتحسن".

وبعد أكثر من عقد من التوترات، تحسنت العلاقات مع الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة، بما في ذلك زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ إلى أنقرة العام الماضي.

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وقال مكتب نتنياهو إنه خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء في البيت التركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "قرر الزعيمان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في التجارة والمسائل الاقتصادية والطاقة"، كما وجها دعوات متبادلة للزيارات "قريبا".

وبحثا أيضا "القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية".

ولم تنضم حتى الآن السعودية إلى اتفاقيات أبراهام المبرمة عام 2020 والتي توسطت فيها الولايات المتحدة وأقامت بموجبها إسرائيل علاقات مع جارتي المملكة، الإمارات والبحرين. ولحق بهما السودان والمغرب.

وبحث إردوغان ونتنياهو أيضا "آخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بحسب بيان للرئاسة التركية.

وكان إردوغان من أبرز أنصار القضية الفلسطينية وأشد منتقدي إسرائيل، لكنه بدّل استراتيجيته الإقليمية وتقارب مع الدولة العبرية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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