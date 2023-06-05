شاهد: تركيا ترسل كتيبة كوماندوز إلى كوسوفو للالتحاق بقوات الناتو

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت أنها سترسل كتيبة كوماندوز إلى شمال كوسوفو استجابة لطلب الناتو بإرسال قوات للمساعدة في مواجهة الاضطرابات العنيفة.

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، شريط فيديو لكتيبة كوماندوز متوجهة إلى كوسوفو.

وجاء في بيان للوزارة أنه "بعد الأحداث التي وقعت في كوسوفو، توجهت كتيبة الكوماندوز التابعة لقيادة لواء المشاة الآلي رقم 65 إلى هناك".

وأعلنت وزارة الدفاع يوم السبت أنها سترسل كتيبة كوماندوز إلى شمال كوسوفو استجابة لطلب الناتو بإرسال قوات للمساعدة في مواجهة الاضطرابات العنيفة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي نشر على حسابها الرسمي على تويتر إن الطلب جاء من قيادة القوة المشتركة لحلف الناتو في نابولي، وإن الكتيبة ستنضم إلى مهمة حفظ السلام التابعة للحلف في المنطقة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن نحو 500 جندي تركي سيتوجهون إلى كوسوفو. وأعلن الناتو يوم الثلاثاء أنه سيرسل 700 جندي لتعزيز القوة في المنطقة.