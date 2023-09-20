تونس تغرق في الظلام.. انقطاع مفاجئ للكهرباء بكافة أنحاء البلاد

بقلم: يورونيوز

انقطع التيار الكهربائي في تونس عن كافة مناطق البلاد بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات بسبب عطل لحق بأحد المولدات بالعاصمة على ما أفادت شركة الكهرباء.

بعد أن غرقت البلاد في الظلام، بدأت عودة الكهرباء تدريجياً اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ) في عدة أحياء بتونس العاصمة.

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وبحسب شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، استمر الانقطاع لأكثر من أربع ساعات.

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) في بيان إن سبب الانقطاع "عطب مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة"، لكن نادراً ما يحدث انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تونس.

وأثار ذلك موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلّق أحدهم "تونس.. الحلقة الأخيرة"، فيما نشر آخر مقطع فيديو مباشر لمشهد مظلم لا يرى فيه شيء، وقال أحدهم إن "هذا غضب النبي دانيال وقد نزل على قيس سعيّد"،

في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأخيرة التي قال فيها إن تسمية الإعصار الذي ضرب مدينة درنة ب"دانيال" دليل على تغلغل الصهيونية.

هذا الصيف وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، نفذت السلطات إجراءات تقنين للكهرباء لفترات قصيرة طالت في كل مرة منطقة تشهد استهلاكاً كبيراً للطاقة.

وشهدت تونس أيضاً انقطاعاً في مياه الشرب في الأشهر الأخيرة بسبب الجفاف الذي يهدد مواردها.