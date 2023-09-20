EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

تونس تغرق في الظلام.. انقطاع مفاجئ للكهرباء بكافة أنحاء البلاد

غرقت عدة مناطق في تونس في الظلام قبل أن يعود التيار تدريجيا
غرقت عدة مناطق في تونس في الظلام قبل أن يعود التيار تدريجيا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

انقطع التيار الكهربائي في تونس عن كافة مناطق البلاد بشكل مفاجئ لنحو ثلاث ساعات بسبب عطل لحق بأحد المولدات بالعاصمة على ما أفادت شركة الكهرباء.

بعد أن غرقت البلاد في الظلام، بدأت عودة الكهرباء تدريجياً اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ) في عدة أحياء بتونس العاصمة.

اعلان

وبحسب شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي، استمر الانقطاع لأكثر من أربع ساعات.

وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) في بيان إن سبب الانقطاع "عطب مباشر وطارئ في أحد المولدات الرئيسية في العاصمة"، لكن نادراً ما يحدث انقطاع عام للتيار الكهربائي في جميع أنحاء تونس.

وأثار ذلك موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلّق أحدهم "تونس.. الحلقة الأخيرة"، فيما نشر آخر مقطع فيديو مباشر لمشهد مظلم لا يرى فيه شيء، وقال أحدهم إن "هذا غضب النبي دانيال وقد نزل على قيس سعيّد"،

 في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأخيرة التي قال فيها إن تسمية الإعصار الذي ضرب مدينة درنة ب"دانيال" دليل على تغلغل الصهيونية.

هذا الصيف وبسبب موجة الحر التي تجاوزت 45 درجة، نفذت السلطات إجراءات تقنين للكهرباء لفترات قصيرة طالت في كل مرة منطقة تشهد استهلاكاً كبيراً للطاقة.

وشهدت تونس أيضاً انقطاعاً في مياه الشرب في الأشهر الأخيرة بسبب الجفاف الذي يهدد مواردها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شطائر مجهولة المصدر تهطل على مدينة ألمانية

فيديو: "المنطقة تغيّرت".. مسؤول ليبي يشرح مدى الدمار الذي خلفته الفيضانات في شرق ليبيا

فيديو: أربعة قتلى وعشرات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين وغزة

إنقطاع الكهرباء تونس قيس سعيد