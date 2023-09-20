شاهد: أفعى مجلجلة تلدغ موظفة توصيل طلبات تابعة لأمازون أثناء تسليمها طردًا في فلوريدا

بقلم: يورونيوز

ذكر مسؤولون الثلاثاء أن موظفة توصيل طلبات في أمازون دخلت المستشفى وفي حالة خطيرة للغاية بعد أن تعرضت للدغة أفعى "مجلجلة" بينما كانت توصل طرداً إلى منزل في فلوريدا.

وقال مكتب عمدة مقاطعة مارتن في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن الأفعى الجرسية الشرقية كانت "ملفوفة" عند الباب الأمامي لمنزل بالم سيتي عندما وصلت السائقة لتسليم الطلب. وقال البيان إنه بينما كانت السائقة تتجه نحو الباب لوضع الطرد، "تعرضت للدغة ثعبان في الجزء الخلفي من ساقها، فوق الركبة مباشرة".

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وبعد أن اتصلت بخدمات الطواريء، استخدم المسؤولون إحداثيات نظام تحديد المواقع لمعرفة موقع السائقة وإرسال سيارة إسعاف لنقلها إلى المسيشفى. ولم يتم الكشف عن اسم المرأة وعمرها.

الأفعى الجرسية ذات الظهر الماسي الشرقية شائعة في جنوب شرق الولايات المتحدة وهي أكبر أفعى مجلجلة. يمكن أن يصل طولها إلى حوالي 7 أقدام (2 متر)، ويبلغ طولها الأكثر شيوعاً حوالي 4 أقدام (1.2 متر).

ويقول موقع "toxinology.com" الذي تديره إحدى الجامعات الأسترالية إن لدغة الأفعى الشرقية قاتلة في 10٪ إلى 20٪ من الحالات إذا لم يتم علاجها.

تقع مقاطعة مارتن على ساحل فلوريدا الأطلسي شمال بالم بيتش مباشرةً.