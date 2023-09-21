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تخريب أكثر من 40 قبراً يهودياً في شرق ألمانيا

حاخام من مركز هيليل بجامعة بنسلفانيا يقوم يتفقد القبور المتضررة في مقبرة جبل الكرمل 27 فبراير 2017 في فيلادلفيا.
حاخام من مركز هيليل بجامعة بنسلفانيا يقوم يتفقد القبور المتضررة في مقبرة جبل الكرمل 27 فبراير 2017 في فيلادلفيا. Copyright Jacqueline Larma/ AP. .
بقلم:  يورونيوز
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تعرض أكثر من 40 قبراً يهودياً قديماً للتخريب على أيدي مجهولين في شرق ألمانيا، وفق ما ذكرت الشرطة الألمانية الأربعاء، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وقالت شرطة ديسو-روسلو إن أكثر من أربعين قبراً يهودياً تم تخريبها في كوثن، "عن طريق قلب لوحات القبور بشكل خاص".

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وتعتقد الشرطة أن أعمال التخريب قد ارتكبت بين الجمعة والثلاثاء في الجزء اليهودي من هذه المقبرة.

وتبحث السلطات عن "أي شخص يمكنه تقديم معلومات عن المشتبه بهم المحتملين".

وازدادت الجرائم المعادية للسامية بشكل مطرد في ألمانيا في السنوات الأخيرة.

حظرت الحكومة الثلاثاء مجموعة تسمى "Hammerskins Germany" التي تروج لـ "نظرية عنصرية تستند إلى العقيدة النازية"، وذلك خلال حملة دهم واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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يهود قبر، قبور شرطة نازية ألمانيا عنصرية