شاهد: قالت بسم الله ومن ثم أكلت لحم الخنزير.. محكمة إندونيسية تسجن فتاة بتهمة التجديف

بقلم: يورونيوز

بمجرد محاكمتها بتهمة التجديف عبرت الإندونيسية لينا لطفياواتي عن أسفها وقدمت اعتذارها، من خلال رسالة نشرتها على موقع لها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت الشهر الماضي، وبعد محاكمة يوم الثلاثاء قدمت اعتذارها مجددا.

أدانت محكمة بالمبانغ جنوب جزيرة سومطره الإندونيسية امرأة، بتهمة التحريض على الكراهية، وحكمت عليها بالسجن سنتين، بسبب نشرها فيديو على تطبيق تيك توك، يصور أكلها جلد الخنزير المقرمش (المحرم أكله لدى المسلمين) إثر تلاوة عبارة "بسم الله".

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وأمرت المحكمة لينا لطفياواتي الإندونيسية المسلمة، والمعروفة أيضا باسم لينا موخرجي بدفع غرامة مالية، تزيد قيمتها عن 16 ألف دولار. وكان مقطع الفيديو نشر قبل نحو ستة أشهر على تطبيق تيك توك، وحظي بمشاهدة واسعة.

قالت لطفياواتي إنها مندهشة من حجم العقوبة، رغم أنها قدمت اعتذارها عديد المرات، وأوضحت قائلة: "أعلم أنني مخطئة، ولكنني لم أكن أتوقع حكما بالسجن لسنتين".

وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، وتعتبر تهمة التحريض على الكراهية في هذا البلد جزءا من قوانين التجديف، التي يقول منتقدوها إنها استعملت لتقييد حرية التعبير.