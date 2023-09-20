تفاصيل مثيرة من مجلس الأمن.. ماذا ارتدى زيلينسكي ولماذا وصفه سفير روسيا بـ"الممثل الكوميدي السابق" ؟

بقلم: يورونيوز

واجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء روسيا مباشرة في مجلس الأمن الدولي قائلا إن غزو بلاده "إجرامي" وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو)

وجلس زيلينسكي بزيه العسكري، للمرة الأولى منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، في الغرفة نفسها مع مسؤول روسي.

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وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".

حق النقض

ودعا الأمم المتحدة إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن، قائلا إنه إصلاح جوهري من شأنه أن يعزز في الوقت نفسه تمثيل العالم النامي -- حيث كان الدعم لأوكرانيا فاترا -- في الأمم المتحدة.

وقال زيلينسكي إن "وجود حق النقض في أيدي المعتدي هو ما دفع الأمم المتحدة إلى طريق مسدود. ... من المستحيل إنهاء الحرب لأن كل الجهود يعترضها المعتدي أو أولئك الذين يتغاضون عن المعتدي".

وكرر الموقف الأوكراني بأن حق النقض كان يخص الاتحاد السوفياتي، أحد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية التي أنشئت بعدها الأمم المتحدة، وليس روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي "للأسف، هذا المقعد في مجلس الأمن الذي تحتله روسيا بشكل غير قانوني ... استولى عليه كاذبون مهمّتهم تبييض العدوان والإبادة الجماعية".

- استياء روسي -

لكن حرمان روسيا من حق النقض سيكون أمرا بالغ الصعوبة.

إلا أن هناك سابقة. فعام 1971 جردت الجمعية العامة للأمم المتحدة تايوان من حق النقض الذي كانت تتمتع به كممثل للصين، ومنحته بدلا من ذلك للحكومة الشيوعية في البر الرئيسي.

لكن التوتر بدأ حتى قبل أن يتحدث زيلينسكي حين أعرب الجانب الروسي عن استيائه من قرار ألبانيا التي ترأس حاليا مجلس الأمن والممثلة برئيس الوزراء إدي راما، بالسماح للرئيس الأوكراني باعتلاء المنصة أولا.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الذي طلب التحدث مرارا لراما، إن السماح لزيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق، باعتلاء المنصة للتحدث أولا يخاطر "بتقويض سلطة مجلس الأمن" وتحويله إلى "استعراض فردي".

ورد راما على المبعوث الروسي بهدوء لكن بامتعاض واضح قائلا "هناك حل. أوقفوا الحرب، ولن يعتلي الرئيس زيلينسكي المنصة".

التوترات الجيوسياسية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث قبل زيلينسكي وانتقد روسيا بشدة.

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وقال "يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ينتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية والانقسامات ويهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من التهديد النووي ويسبب شقوقا عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب بشكل متزايد".

وسمحت ألبانيا بحضور 63 متحدثا في هذه الدورة، ومن بينهم وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي أنتوني بلينكن الذي استغل الجلسة لاتهام موسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن Craig Ruttle/Copyright The AP 2023

وقال في كلمته "ترتكب روسيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا يوميا".

ووصل لافروف الذي كان سفيرا سابقا لدى الأمم المتحدة والمعروف بتصريحاته اللاذعة، إلى نيويورك في وقت متأخر الثلاثاء، وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن طائرته اتخذت مسارا غير مباشر لتجنب المجال الجوي الأوروبي.

وهذه السنة لم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نادرا ما يتوجّه إلى الأمم المتحدة. وتغيّب عن اجتماعات دبلوماسية أخرى عالية المستوى هذا العام فيما تسعى الدول الغربية لعزله بينما يواجه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّه.

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المستشار الألماني أولاف شولتس في مجلس الأمن Mary Altaffer/Copyright 2023 The AP

- عواقب على العالم بأكمله -

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، أفاد زيلينسكي بأن ترحيل روسيا لأطفال أوكرانيين والذي أدى لإصدار المذكرة بحق بوتين يعد "إبادة جماعية".

ولفت زيلينسكي إلى أن الحرب أثّرت على مصالح بلدان العالم متهما روسيا باستخدام الغذاء والطاقة "كأسلحة" بما في ذلك عبر وقف ترتيبات دعمتها الأمم المتحدة سمحت بمرور شحنات الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في خطاب قوبل بتصفيق قادته الدول الغربية لكنه دفع آخرين إلى مغادرة القاعة "لأول مرّة في التاريخ الحديث، لدينا فرصة لوضع حد للعدوان بناء على شروط الدولة التي تعرّضت للهجوم".

لكن بعض البلدان النامية انتقدت الاهتمام الذي تم تخصيص أوكرانيا به علما أنها حصلت على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة وحدها بقيمة حوالى 43 مليار دولار.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا "إنها إدانة خطيرة للمجتمع الدولي هذا بأن ننفق كل هذه الأموال على الحرب بينما لا يمكننا دعم التحرّك اللازم لتغطية حاجات أساسية لمليارات البشر".